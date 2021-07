O Pokémon UNITE está aqui, e a lista inicial do MOBA inclui até um Pokémon regional de um recente lançamento principal.

Alolan Ninetales, do Pokémon Sun & Moon, é um dos personagens iniciais do jogo. A raposa de nove caudas não é apenas bonita em seus pelos brancos, mas é um dos melhores personagens de ataque do jogo em seu início de vida.

Quando preparado corretamente, Alolan Ninetales pode ser usado não apenas para acumular abates e danos, mas controlar completamente o campo de batalha com inúmeras habilidades que reduzem a velocidade dos inimigos enquanto causam danos ao mesmo tempo. É difícil escapar desse Pokémon.

Veja como escolher os melhores itens e ataques para seu Alolan Ninetales e ter sucesso no Pokémon UNITE.

Melhores Itens e Ataques para Alolan Ninetales em Pokémon UNITE

Screengrab via Nintendo

Ataques

Avalanche: Ataque com um jato de gelo frio em direção à área designada. O gelo forma uma parede que não pode ser atravessada em terra. Após um curto período, esta parede derrete e desaba, causando dano aos Pokémon oponentes na área de efeito.

Upgrade (nível 11): também diminui a velocidade de movimento do Pokémon adversário por um curto período de tempo quando esse movimento acerta.

Blizzard: Invoca uma nevasca na frente do usuário, diminuindo a velocidade de movimento do Pokémon adversário por um curto período de tempo e empurrando os Pokémon próximos. Quando a nevasca atinge um obstáculo, ela se divide e se espalha para a esquerda e para a direita.

Upgrade (nível 13): Reduz os intervalos entre as marcações de dano deste movimento.

Held Itens

Float Stone: velocidade de movimento aumentada em 10/15/20 por cento quando o Pokémon não está em combate.

Muscle Band: Quando os ataques básicos acertam, o dano é aumentado em 1/2/3 por cento do HP do oponente.

Scope Lens: Aumenta o dano de acertos críticos de ataque básico. Quanto maior o ataque do Pokémon, mais o dano aumenta.

Battle Item

Eject Button: Move para uma direção especificada imediatamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 23 de julho.