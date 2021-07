Melhores Itens e Ataques para Absol em Pokémon UNITE

Pokémon UNITE é acelerado e tenta manter a jogabilidade em alta velocidade, o que não deixa os jogadores com muito tempo para se concentrarem apenas nos níveis, sem a necessidade de rotacionar para uma das outras rotas. Absol contorna isso trabalhando para ser o mais eficiente possível em todas as facetas do jogo.

Em vez de movimentos chamativos que causam danos ao longo do tempo ou habilidades que aumentam suas estatísticas, jogar de Absol significa que você limpará seus acampamentos e aparecerá nas rotas em momentos oportunos para eliminar a competição.

Depois de limpar seus primeiros acampamentos, Absol se torna um dos Pokémon mais ameaçadores do jogo. Quase nenhum Pokémon pode resistir a isso em um cenário um-a-um no nível cinco, e o Absol foi feito para perseguir inimigos em fuga, mesmo que isso signifique entrar na selva adversária.

Absol é um dos Pokémon mais caros do jogo, com sua Unite License custando aos jogadores 10.000 Aeos Coins ou 575 Aeos Gems. Mas se você está pronto para manter a pressão sobre seus inimigos e emboscar o quanto quiser, aqui está uma das melhores opções disponíveis para Absol.

Itens

Held Item

Scope Lens

Se você conhece a versão do Absol vista nos jogos Pokémon habituais, sabe que se trata de conseguir acertos críticos e quebrar os aumentos de estatísticas de outros Pokémon. O Scope Lens ajuda a conseguir isso e se acumula com a habilidade Super Luck de Absol, que já dá ao Pokémon uma chance maior de acertar um crítico naturalmente.

Float Stone

A escolha sempre sólida da Float Stone faz todo o sentido para a Absol. Isso aumenta a velocidade de movimento fora do combate e um impulso permanente também, junto com um aumento na estatística de Ataque.

Attack Weight/Score Shield

O último item se resume à preferência do jogador, porque ambos envolvem marcar gols, algo que você fará muito ao jogar com o Absol.

O Attack Weight dá a Absol um impulso de Ataque no início. Sempre que marca um gol, Absol recebe um adicional de seis a essa estatística. O Score Shield é mais defensivo, dando a ele um aumento de HP inicial e um escudo sempre que você for pontuar para alguma proteção adicional contra times que podem pegar você se esgueirando para ganhar alguns pontos.

Itens de batalha

Eject Button

Alguns jogadores optam por usar o Fluffy Tail para aumentar o dano a Pokémon selvagens e atordoá-los, mas o Eject Button dá a Absol muito mais para trabalhar como uma forma de ganhar distância na perseguição de um alvo ou ao fugir. Além disso, Absol já causa dano suficiente para lidar facilmente com a maioria dos Pokémon selvagens.

Ataques

Nível um: Feint

Para um ataque básico, Feint é muito forte. Você provavelmente não o usará muito contra Pokémon inimigos, pois quase sempre estará perto do nível cinco quando sair da selva, mas ele ignora defesas e efeitos de escudo dos alvos.

Nível cinco: Pursuit

Night Slash soa como se fosse a escolha todas as vezes, mas Pursuit é uma maneira muito direta de distribuir dano massivo e causa dano aumentado se o ataque acertar por trás, com seu tempo de recarga também sendo reduzido. É perfeito para ataques furtivos ou apenas derrubar um inimigo despreparado.

Upgrade (Nível 11): Aumenta a velocidade de movimento.

Nível sete: Psycho Cut

Não apenas Psycho Cut causa um bom dano, mas também causa lentidão em qualquer oponente atingido. Absol também receberá um impulso para seus próximos três ataques básicos.

Upgrade (Nível 13): Também aumenta a velocidade de movimento do usuário por um curto período de tempo quando este movimento acerta.

Nível nove: Midnight Slash

Não há nada de especial no Unite Move do Absol. Ele causa muito dano em qualquer direção que Absol esteja mirando e pode deslocar os inimigos, empurrando-os para longe com lâminas de energia também.

