Melhores Itens e Ataques de Venusaur em Pokémon UNITE

Pokémon UNITE foi lançado para Switch, e os jogadores estão tendo a chance de experimentar sua variedade de Pokémon, todos oferecendo seu próprio estilo de jogo exclusivo.

Com uma estrutura tradicional de MOBA, alguns Pokémon são mais equipados para funções diferentes do que outros. Quando se trata de rota, uma das espécies com melhor alcance na lista é Venusaur. Usando o ataque do tipo Planta, Venusaur tem acesso a um conjunto de ataques, incluindo cura, alto dano e, claro, vinhas.

Esta é a melhor opção para o Venusaur no Pokémon UNITE para iniciar seus dias de vitórias.

Melhores Itens e Ataques para Venusaur em Pokémon UNITE

Screengrab via Nintendo

Itens

Held Itens

Imagem via Nintendo

Shell Bell: Embora Venusaur seja bastante resistente, você sempre pode receber uma ajuda extra com o item Shell Bell. Isso fará com que os ataques especiais do Pokémon curem 45 pontos de vida mais uma porcentagem de seu ataque especial. Isso manterá Venusaur na batalha por mais tempo enquanto seus ataques em área funcionam.

Wise Glasses: Existem algumas opções para Venusaur em termos de um segundo Held Item, mas um dos melhores são os Wise Glasses. Isso dará ao Pokémon algum dano extra, aumentando seu ataque especial.

Rocky Helmet: Se você desbloqueou o terceiro compartimento para Held Itens, você vai querer preenchê-lo com alguns itens de durabilidade. O melhor deles é o Rocky Helmet, que refletirá algum dano recebido de volta aos inimigos.

Battle Item

Imagem via Nintendo

X Attack: Andando de mãos dadas com o Shell Bell, você vai querer levar o X Attack com você como seu item de batalha. Este item concede dano extra aos ataques básicos e habilidades de Venusaur.

Ataques

Screengrab via Nintendo

Nível um: Seed Bomb

Venusaur dá o melhor de si quando elimina os inimigos com suas habilidades de área de efeito. Você vai querer escolher Seed Bomb em vez de Folha da Navalha como seu primeiro movimento, entretanto, você obterá a Folha da Navalha no nível três de qualquer maneira.

Nível cinco: Sludge Bomb

Sludge Bomb é a ferramenta perfeita para isolar áreas e eliminar vários inimigos durante combates de perto. Você pode perder os efeitos de cura do Giga Drain, mas vai compensar parte disso se carregar o Shell Bell.

Nível sete: Solar Beam

Já que a chave para o zoneamento dos Venusaurs é manter distância entre eles e o inimigo, Solar Beam é a melhor escolha no nível sete. Com seu longo alcance e imenso poder, este movimento icônico é necessário no seu Venusaur.

Nível nove: Verdant Anger

No nível nove, você ganhará a habilidade ultimate de Venusaur, Verdant Anger. O Pokémon lança uma semente gigante em direção a uma área, que então se divide e causa dano aos inimigos próximos, além de impedir seu movimento por um curto período.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 23 de julho.