Melhores Itens e Ataques de Talonflame em Pokémon UNITE

Os Pokémon pássaros da região de Kalos, Fletchling, Fletchinder e Talonflame, estão prontos para fazer chover ataques aéreos no Pokémon UNITE. Combinados com alto poder ofensivo e alguns dos melhores ataques do jogo, esses Pokémon estão preparados para atacar inimigos desavisados ​​à distância e derrubá-los rapidamente.

Esses três Pokémon são classificados como Speedsters para iniciantes, com ênfase em sua capacidade de se mover livremente pelo mapa e marcar gols a quilômetros de distância do perigo. Quando totalmente evoluído para Talonflame, o potencial deste Pokémon realmente brilha, tornando-o uma das melhores opções para caçadores.

A linha de Fletchling está disponível para todos os jogadores como uma opção de escolha gratuita assim que concluírem o tutorial. Os jogadores que não o escolherem, no entanto, ainda podem comprar sua Unite License na loja por 6.000 Aeos Coins.

Aqui está a melhor opção para esta linha de pássaros flamejantes que aproveita não apenas da velocidade deles, mas também dos danos que podem causar em oponentes desavisados ​​em pouco tempo.

Itens

Held Itens

Imagem da Pokémon Company

Muscle Band

A Muscle Band é um dos itens mais importantes do Talonflame. Quando chega no nível máximo, Talonflame pode ganhar um bônus colossal de 15 de Ataque e um aumento de 7,5 por cento na Velocidade de Ataque. Embora levar este item à classificação máxima não seja um feito fácil, ele fornecerá um bom impulso para as ofensivas do Talonflame que o tornam mais do que apenas sua velocidade, independentemente de seu nível.

Float Stone

Assim como nos títulos Pokémon da série principal, a Float Stone permite que você se sinta leve. Em um Speedster como o Talonflame, essa velocidade adicional o torna não apenas um alvo difícil de pegar, mas permite que ele se mova pela selva tão rapidamente que o acesso a ambas as rotas será contínuo. Além disso, a Float Stone fornece ataque adicional ao Talonflame, aumentando suas ofensivas para melhor prepará-lo para mergulhar nas rotas.

Focus Band

Uma das maiores desvantagens do Talonflame é sua fragilidade. Se for pego por um adversário forte, há pouca chance de que Talonflame consiga sair por cima se não tiver iniciado a luta. O Focus Band age um pouco para contornar a fraqueza de Talonflame, permitindo que ele regenere uma grande parte de seu HP quando estiver baixo. O item também dá ao Talonflame um aumento considerável em suas defesas, permitindo-lhe aguentar mais ataques de Pokémon Selvagens e oponentes.

Battle Itens

Imagem da Pokémon Company

Fluffy Tail

O Fluffy Tail é um item obrigatório para qualquer jogador que queira aproveitar as vantagens da selva. Este item tem um atordoamento e um aumento temporário no dano ao Pokémon Selvagem, o que permite que você limpe os acampamentos de Pokémon Selvagem com facilidade para obter vantagem de nível sobre o caçador adversário e invadir suas rotas mais rapidamente para ajudar seus companheiros de equipe. Talonflame também não causa tanto dano quanto outros caçadores como Gengar ou Zeraora quando em suas evoluções inferiores, então este item é vital para se manter relevante no início do jogo.

X Attack

Talonflame já possui uma das melhores estatísticas de mobilidade do jogo, então enfatizar sua velocidade é melhor feito por meio de itens como a Float Stone. Quando se trata de Battle Itens ideais, no entanto, o X Attack é uma das melhores opções para o Pokémon. Se usado logo antes de um mergulho com Fly ou Brave Bird, Talonflame pode causar danos massivos em meros segundos em todos os oponentes onde cair, limpando a rota e abrindo o gol do oponente para marcar.

Ataque

Screengrab por meio da Pokémon Company

Nível um: Acrobatics

Se você estiver trazendo o Pokémon para a selva, é melhor começar com Acrobatics. Uma vez que este ataque atua como uma colisão que causa dano, você pode evitar ter que atravessar a barricada inicial para lutar contra os acampamentos Ludicolo e Bouffalant, ao invés disso pule direto neles e cause danos decentes desde o início.

Nível cinco: Flame Charge

Flame Charge aumenta a velocidade do agora Fletchinder, mas a parte mais importante deste movimento não aparece até que ele possa ser atualizado no nível 11. Uma vez atualizado, Flame Charge não só aumenta sua velocidade de movimento, mas também reduz a velocidade de movimento do ataque do oponente também, deixando muito pouco espaço para ele escapar de suas mãos.

Nível sete: Brave Bird

Fly é definitivamente uma opção segura para Talonflame tanto na iniciação quanto na fuga de lutas ruins, mas Brave Bird permite que o Pokémon brilhe. Com uma distância de mergulho incrível, Brave Bird permite que Talonflame alcance oponentes distantes e cause danos massivos a eles em uma área de efeito. Ele causa um pequeno dano de volta, mas os benefícios desse movimento superam as desvantagens. E se você tiver um ataque aumentado, seja de um terceiro ataque básico ou através de Aerial Ace, use-o logo após Brave Bird para reiniciar o tempo de recarga de Flame Charge ou Aerial Ace.

Nível nove: Flame Sweep

O Unite Move do Talonflame é Flame Sweep, um poderoso golpe que arrasta os oponentes enquanto mergulha em linha reta. Embora não cause muito dano, Flame Sweep permite que Talonflame e seus aliados tirem proveito dos oponentes agora fora de posição. É melhor não usar esse movimento fora de uma luta de equipe coordenada, no entanto, já que Talonflame pode ter dificuldade para lidar com oponentes fortes por si só neste nível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 24 de julho.