Melhores Itens e Ataques de Lucario em Pokémon UNITE

O aguardado MOBA Pokémon UNITE está finalmente aqui para jogadores de Switch, lançando com muitos Pokémon favoritos dos fãs para levar para a batalha.

Uma das escolhas mais populares no momento é Lucario. Esta espécie é um lutador corpo a corpo perfeito para jogabilidade agressiva em alta velocidade, com muitas opções quando se trata de escolher habilidades para perseguir e eliminar oponentes.

Dado o recente lançamento do jogo, muitos jogadores ainda estão aprendendo cada Pokémon e escolhendo a composição certa para eles. Esta é a melhor opção para Lucario se você gostaria de aproveitar ao máximo seu o kit agressivo de alto dano.

Melhores Itens e Ataques para Lucario em Pokémon UNITE

Itens

Held Item

Antes de entrar no jogo, certifique-se de selecionar o item certo para Lucario carregar no jogo. Embora haja uma variedade disponível, dois deles se destacam do resto.

Muscle Band: Este concede mais dano para os ataques básicos de Lucario a oponentes que têm HP alto, dando a ele uma ligeira vantagem em batalhas contra alvos tanque.

Attack Weight: Para aqueles que jogam com um estilo de jogo agressivo e focado na pontuação, o Attack Weight é o item perfeito que aumentará o dano de ataque de Lucario ao marcar pontuação.

Float Stone: Se você desbloquear o terceiro espaço de carregar item, pegar Float Stone concede mais mobilidade e algum dano de ataque extra.

Item de batalha

Semelhante aos Held Itens, Lucario precisa de um item de batalha que complemente seu estilo de jogo agressivo. Você pode escolher entre dois, dependendo do seu nível de treinador.

Potion: Para novos jogadores e aqueles abaixo do nível 11, a Potion é uma escolha segura para Lucario. Após a ativação, o HP do Pokémon será restaurado em uma pequena quantidade.

Eject Button: Ao chegar ao nível 11 e desbloquear este item, você terá que usá-lo acima do resto. O Eject Button enviará Lucario rapidamente na direção que você designar, permitindo que ele tenha mais mobilidade para entrar e sair do combate rapidamente.

Ataques

Nível um: Quick Attack

Esta decisão é menos importante porque você receberá o ataque alternativo Meteor Mash no nível três. Mas selecionar Quick Attack primeiro oferece a Lucario uma maneira inicial de manobrar o mapa e saltar as paredes em seu caminho.

Nível cinco: Power-Up Punch

Com a característica principal de Lucario sendo mover rapidamente e eliminar seus alvos, Power-Up Punch é a ferramenta perfeita. Embora possa prejudicar a velocidade de movimento do Pokémon durante o carregamento, ele pode liberar danos explosivos e derrubar inimigos rapidamente quando estiver totalmente carregado.

Nível sete: Bone Rush

A decisão final que você terá em ataques é entre Bone Rush e Close Combat. Bone Rush é a escolha óbvia, pois complementa o estilo de jogo móvel de Lucario, enquanto o Close Combat força o jogador a permanecer no lugar enquanto desfere uma saraivada de socos.

Nível nove: Aura Cannon

No nível nove, os jogadores terão acesso à Ultimate de Lucario, Aura Cannon. Essa habilidade de longo alcance é ótima para ajudar companheiros de equipe de longe ou derrubar inimigos em fuga.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 23 de julho.