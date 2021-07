Melhores Held Itens em Pokémon UNITE

Pokémon UNITE é um MOBA estranho, pois não inclui a itemmização ou caminhos de progressão profunda durante a partida. Apenas ataques e certos Pokémon mudam durante o jogo, enquanto cada item é selecionado antes mesmo de o jogo começar.

Os desenvolvedores da TiMi Studio provavelmente tomaram a decisão de diferenciar UNITE de outros títulos do mesmo gênero, ao mesmo tempo que o usaram como uma forma de eliminar um elemento de progressão que poderia interferir no ritmo acelerado que o jogo se esforça para manter.

Todo o planejamento é feito com antecedência ou no menu de seleção de Pokémon assim que a partida começa, o que significa que as decisões são feitas com base no Pokémon de sua escolha e nas escolhas de seu colega de equipe. Isso não é uma coisa ruim, mas faz com que certos itens sejam utilizados de forma mais pura porque funcionam bem com um Pokémon, em vez do fato de que podem ser úteis em certas partidas.

Normalmente, você pode descobrir quais itens funcionam melhor com cada Pokémon simplesmente lendo suas descrições, mas isso não conta toda a história. Você precisará conhecer os pontos fortes e fracos de cada Pokémon ao escolher os três Held Itens para equipar antes de uma partida, mas aqui estão algumas das melhores opções que você pode considerar como apostas seguras na maioria dos casos.

Melhores Held Itens

Float Stone

Aumenta a velocidade de movimento em 10 por cento quando o Pokémon não está em combate Ataque + 24, Velocidade de Movimento + 120



Mesmo se o seu Pokémon não estiver utilizando o Boost Attach, a Float Stone também pode aumentar a velocidade de movimento de um jogador. Isso o torna ótimo para qualquer estratégia de movimentação, independentemente da função.

Shell Bell

Quando o Pokémon usa um ataque, ele recupera um mínimo de 45 HP. Quanto maior o Sp. Atk do Pokémon, mais HP ele recupera. Sp. Atk + 24, Recarga dos ataques – 4,5 por cento



Na mesma linha da Float Stone, um Shell Bell pode ser usado em qualquer estratégia graças à sua habilidade de regeneração de vida. A vantagem do tempo de recarga dos ataques é fantástica para todos os Pokémon do jogo e, se você conseguir causar danos suficientes, será muito mais difícil de obter abates, mesmo como um atacante físico com essa cura constante.

Rocky Helmet

Quando o Pokémon recebe uma certa quantidade de dano, o dano é causado aos Pokémon oponentes próximos igual a três por cento do HP máximo do Pokémon HP + 240, Defesa + 42



Depois da Float Stone e do Shell Bell, cada Held Item começa a se tornar mais útil para Pokémon que desempenham certas funções ou um determinado estilo.

Qualquer Pokémon ou jogador com bastante vida que planeja estar no meio de todas as lutas pode usar o Rocky Helmet com grande efeito. Qualquer dano que um Pokémon sofra que ultrapasse um determinado limite causará dano de volta ao oponente, o que é ótimo quando tudo o que você precisa é de uma pequena quantidade de dano para colocá-lo ao alcance de um colega de equipe ou de seus próprios combos.

Muscle Band

Quando os ataques básicos acertam, o dano é aumentado em um por cento do HP do oponente Ataque + 15, Velocidade de Ataque Básica +7,5 por cento



Se você está jogando com um atacante físico, quase sempre deve ter uma Muscle Band equipada. Isso dá ótimos fortalecimentos para a estatística de Ataque e aumenta a velocidade de Ataque Básico, o que permitirá que você cause ainda mais danos enquanto seus ataques mais fortes estão em recarga.

Wise Glasses

Aumenta a Sp. Atk por três Sp. Atk + 39



Isso é exatamente o oposto da Muscle Band, o que significa que os Pokémon de Special Attack vão querer usar os Wise Glasses. Eles não oferecem outro privilégio, mas o enorme bônus para o Special Attack compensa isso.

Leftovers

Quando o Pokémon não está em combate, ele recupera um por cento de seu HP máximo a cada segundo HP + 240, Recuperação + 9



Se você realmente não sabe quais itens equipar, os Leftovers são uma boa opção padrão porque fornecem cura passiva fora do combate. Em um jogo que tem apenas um Pokémon dedicado a ser curandeiro, isso pode ajudar a sustentá-lo se você estiver jogando em uma rota difícil.

Aeos Cookie/Score Shield/Attack Weight

Cada um desses itens faz algo diferente, como aumentar o HP máximo do seu Pokémon ou fornecer um escudo enquanto você marca um gol. No entanto, a única coisa que eles têm em comum é que giram em torno de marcar gols e priorizá-los em seu plano de jogo.

Se você acha que quer ao máximo fazer a melhor pontuação possível, essas são algumas opções sólidas. Caso contrário, você pode escolher um dos Held Itens mais gerais que fornecem aumentos semelhantes sem o benefício de pontuação.

Todas as imagens via The Pokémon Company.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de julho.