Melhores combinações de ataques para Talonflame em Pokémon Go

A introdução da região de Kalos ao Pokémon Go durante seu quarto aniversário trouxe muitos novos Pokémon para a briga, particularmente alguns que fizeram barulho na Liga de Batalha GO, e há algumas adições emocionantes ainda por vir. Uma das adições mais fortes com o lançamento inicial da sexta geração de Pokémon foi a linha do Fletchling, particularmente o Talonflame do tipo Fogo / Voador.

Fletchling está sendo apresentado no Dia Comunitário de Pokémon Go de março, tornando muito mais fácil para os jogadores colocarem as mãos neste pássaro regional de Kalos e até mesmo em sua forma brilhante. Quando os jogadores evoluem sua segunda forma Fletchinder para Talonflame no Dia Comunitário, ele aprenderá o ataque rápido exclusivo Incinerar, que estará disponível apenas durante este evento.

Imagem da The Pokémon Company

Talonflame é um dos dois únicos pássaros regionais que não segue a tendência de tipo Normal / Voador mais comum, o outro é Corviknight, que foi introduzido no Pokémon Sword & Shield e provavelmente não será apresentado no Pokémon Go tão cedo. A combinação dos tipos Fogo e Voador fornecem ao Talonflame um conjunto de ataques diversificado que combina bem com seu alto Ataque.

Em Pokémon Go, Talonflame é um grande competidor para as ligas Grande e Ultra, bem como para quaisquer copas especiais que possam ser usadas. Para ataques rápidos, Talonflame tem quatro opções de três tipos diferentes. Muitos de seus ataques carregados, entretanto, se concentram em aumentar e diminuir suas estatísticas.

Apesar de ser exclusivo do Dia Comunitário, Incinerar é apenas uma das opções viáveis ​​quando se trata de ataques rápidos. Bicada e Asa de Aço são as melhores opções devido às suas coberturas de tipo e podem ajudar a derrubar alguns dos maiores infratores na Liga de Batalha GO, com o bônus adicional de carregar o ataque carregado rapidamente.

Rajada de Fogo e Furacão são as melhores opções para ataques carregados. Infelizmente, Talonflame tem fraquezas críticas para os tipos Pedra, Água e Elétrico que o impedem de usar com sucesso seu Ataque de Chamas, apesar de seus baixos requisitos de carga. Essa fragilidade também torna Pássaro Bravo uma manobra arriscada, a menos que o jogador sinta que pode aguentar o dano causado em Talonflame com outro Pokémon em seu grupo.

Esteja atento ao melhor Talonflame quando o Dia Comunitário de Março do Pokémon Go com o Pokémon Pintarroxinho, Fletchling, começar no sábado, 6 de março às 11h.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 16 de fevereiro.