Skarmory é a única espécie no Pokémon Go que oferece o tipo duplo Aço e Voador. Isso oferece a ele inúmeras resistências que Pokémon de aço e voadores normalmente não teriam, o que o deixa com apenas duas fraquezas, para ataques elétricos e de fogo.

Essas poucas fraquezas tornam Skarmory uma escolha sólida para sua equipe. Pode ser especialmente útil em encontros de contra a Equipe Go Rocket e líderes como Sierra e Arlo, já que eles às vezes usam Pokémon do tipo Venenoso. Skarmory também não são muito difíceis de obter, aparecendo na natureza, mas também podem eclodir em ovos de cinco quilômetros, o que os torna uma escolha popular para os jogadores.

Skarmory possui estatísticas versáteis, com 148 no ataque, 226 na defesa e 163 pontos na resistência. Embora isso o torne versátil, também significa que outros Pokémon puramente focados no ataque ou na defesa podem ser escolhas melhores, particularmente para uso em PvE.

Na Liga de Batalha Go, no entanto, ter um Pokémon versátil pode ser muito útil para sair de uma situação complicada. O principal aspecto a ter em mente será evitar confrontos elétricos e de fogo a todo custo, ou Skamory não durará muito na batalha.

Melhores combinações de ataques para Skarmory em Pokémon Go

Existem várias possibilidades sólidas para a combinação de ataques de Skarmory. Embora ele possua uma combinação de ataques que dá mais DPS do que outras, as outras não está muito longe.

Em qualquer caso, é melhor usar um ataque de cada tipo em Skamory. Em vez de ser efetivo contra apenas três tipos, isso permitirá que ele cause dano super eficaz a seis.

A combinação de ataques mais forte em termos de puro DPS é Asa de Aço como um ataque rápido e Pássaro Bravo como um ataque carregado. Se você preferir usar ataques carregados que não consomem muita energia, Ataque do Céu é uma escolha sólida, pois levará metade do tempo para carregar em comparação com Pássaro Bravo. Embora seu DPS seja um pouco menor, você pode ganhar mais valor sendo capaz de usá-lo com mais frequência.

Se você quiser se concentrar apenas em seu tipo Voador ou Aço, no entanto, a melhor combinação de ataques de Aço é Asa de Aço com Canhão de Flash. Um combinação de ataques totalmente voadores pode optar por Golpe de Ar combinado com Ataque do Céu.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 06 de setembro.