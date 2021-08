Melhores combinações de ataques para Raichu e Raichu de Alola no Pokémon Go

As duas versões diferentes de Raichu em Pokémon Go oferecem grandes diferenças dependendo do que os jogadores desejam alcançar. O Raichu de Kanto (e original) possui grande velocidade e Ataque Especial e é um Pokémon do tipo Elétrico puro. Raichu de Alola, por outro lado, tem a vantagem de ser um tipo duplo, dando-lhe um conjunto de ataques mais amplo do que sua outra versão.

Claro, ambas as versões do Raichu vêm com seus próprios pontos fortes e fracos, e escolher qual usar depende principalmente da preferência. Aqui estão as nossas combinações de ataques favoritas para Raichu e Raichu de Alola no Pokémon Go.

Raichu

Para Raichu, Troca Elétrica é o ataque rápido número um ao lado de Encantar. Ambos funcionam bem, e escolher um depende de qual será o seu ataque principal. Se você planeja ter um ataque principal do tipo Elétrico, escolha Encantar. Se não, vá com Troca Elétrica.

Ataque Selvagem é indiscutivelmente seu melhor ataque principal devido à sua carga rápida e boa quantidade de dano. Trovão pode ser seu ataque mais poderoso, mas é limitado a itens MT Elite e leva algum tempo para carregar. Deve funcionar se você planeja usar Raichu em Reides.

Raichu de Alola

Raichu de Alola tem muito mais ataques e escolhas à sua disposição do que Raichu. Quando se trata do ataque principal, você pode querer considerar economizar doces para obter dois espaços para um conjunto maior de ataques para subir a classificação ou se quiser uma pequena força sempre disponível.

Trovoada de Choques ou Faísca funcionarão melhor para seu ataque rápido, enquanto Psíquico, Ataque Selvagem e Nó de Grama são ótimas opções para seus ataques principais. Recomendamos Nó de Grama e Psíquico com Trovoada de Choques como o ataque rápido para ter uma ampla gama de ferramentas à sua disposição.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 07 de agosto.