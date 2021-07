Melhores Battle Itens em Pokémon UNITE

Battle Itens retornam em Pokémon UNITE, oferecendo aos jogadores a oportunidade de melhorar as estatísticas de seus Pokémon para obter vantagem sobre seus oponentes. Embora muitos deles funcionem de forma semelhante neste MOBA como na série principal, houve mudanças implementadas para simplificá-los para este gênero de jogo.

Alguns dos Battle Itens mais conhecidos da série Pokémon estão de volta, como o X Attack, X Speed ​​e Fluffy Tail. Outros estão fazendo sua estreia em UNITE e oferecem efeitos que influenciam diretamente você e seus oponentes em Unite Battles. A principal diferença entre os Battle Itens na série principal e UNITE, porém, é que apenas um pode ser trazido por batalha. Após o uso, ele passa por uma breve recarga e, em seguida, está pronto para ser usado novamente sem ser descartado.

Embora o Pokémon UNITE tenha um grande número de Battle Itens, alguns se destacam como sendo muito mais benéficos do que outros. Embora atualmente não se saiba se mais Battle Itens serão ou não adicionados ao UNITE no futuro. Aqui estão alguns dos melhores Battle Itens que você deve trazer para as suas Unite Battles que o ajudarão a superar seus oponentes:

Potion

As poções nos títulos Pokémon da série principal sempre foram uma classe própria, mas aqui no UNITE são classificadas como Battle Itens. Mas em todos os jogos Pokémon, eles são a forma mais eficiente de curar o seu Pokémon, e aqui não é diferente.

No nível três do treinador, os jogadores desbloquearão a Potion como seu primeiro Battle Item, e é uma das melhores opções para trazer para o Unite Battles. A cada 30 segundos, a Potion fornece uma cura instantânea para o seu Pokémon, permitindo que você continue lutando sem precisar curar em seus objetivos ou base. No entanto, a cura não é muito e se torna muito menos eficiente no final do jogo, então é melhor usá-la quando você sabe que está prestes a vencer uma luta ou quando precisa de um impulso extra para sair de uma.

Não importa em que situação você se encontre, porém, uma Potion sempre te ajudará. Se nenhum outro Battle Itens despertar seu interesse, uma Potion é sempre uma escolha segura.

X Attack

A série “X” de itens sempre forneceu um impulso útil para a estatística específica, e isso não é diferente em UNITE. Embora a gama de opções seja limitada a X Attack e X Speed, elas foram reconfiguradas para a fórmula MOBA para que a omissão de todos os outros itens “X” não seja uma grande desvantagem.

Embora o X Speed ​​forneça um bom fortalecimento de velocidade por um curto período, muitos Pokémon têm avanços em uma recarga curta que o torna desnecessário. O X Attack, por outro lado, é um dos itens de batalha mais impactantes do jogo graças à sua otimização para UNITE. Não só fornece um fortalecimento para o seu ataque, mas também aumenta o seu ataque especial. Portanto, para Pokémon como Charizard e Slowbro que têm ataques físicos e especiais, os dois tipos de ataques serão aprimorados ao mesmo tempo. Até mesmo Pokémon com um tipo de ataque aproveitam os fortalecimentos, já que nenhum outro item de batalha aumenta essas estatísticas ofensivas importantes.

O X Attack é desbloqueado quando os jogadores alcançam o nível sete de treinador, com sua única desvantagem sendo o longo tempo de recarga de 40 segundos. Por causa disso, você só poderá usá-lo algumas vezes em uma partida.

Fluffy Tail

A Fluffy Tail foi um item importante para escapar de Pokémon Selvagens na série principal, especialmente quando você está em uma situação em que pressionar escapar pode não funcionar. No entanto, em UNITE, como podemos fugir dos Pokémon Selvagem em qualquer ponto, o efeito é totalmente diferente.

Esta versão da Fluffy Tail atordoa Pokémon Selvagens à sua frente e, por um curto período, permite que todos os ataques feitos a eles causem mais danos. Nenhum outro item de batalha atualmente em UNITE tem a capacidade de atordoar Pokémon Selvagens nem permitir que eles recebam mais danos. Ambos os efeitos em um item tornam muito mais fácil para os jogadores que desejam atravessar o caminho central e cuidar de Pokémon selvagens mais poderosos para beneficiar sua equipe, como Ludicolo e Bouffalant.

Embora possa parecer que um item tão forte quanto este teria uma recarga alta para evitar que seja usado com frequência, ele tem apenas uma recarga de 25 segundos. Embora estejamos apenas no início do ciclo de vida de Pokémon UNITE, é seguro dizer que a Fluffy Tail se destaca como um dos melhores Battle Itens do jogo para jogadores acostumados a viajar de uma rota a outra. Os jogadores podem colocar as mãos neste item no nível 10 de treinador.

Goal-Getter

O último Battle Itens que os jogadores desbloquearão tem o potencial de virar completamente a maré de uma Batalha, mas ao custo de um tempo de espera incrivelmente longo.

O item Goal-Getter dobra a velocidade de marcação de gols por um curto período, permitindo que os jogadores que acumularam uma grande quantidade de Aeos Energy marcem gols mais rapidamente. Este item atua como um pseudo-Rotom ou Pokémon Lendário, que, ao ser derrotado, livra completamente os gols de suas defesas por um curto período de tempo que pode ser usado a qualquer momento.

Se o seu time está atrás, usar o Goal-Getter após coletar Aeos Energy de Pokémon selvagens, oponentes ou Pokémon Lendários pode transformar um jogo perdedor em um vencedor com o toque de um botão. Embora não seja garantido que o Goal-Getter colherá resultados positivos a cada vez que for usado, se cronometrado corretamente os jogadores podem fazer uma grande recuperação e subjugar os oponentes que podem ter pensado que sairiam com a vitória.

Ao contrário do Fluffy Tail, o poder do Goal-Getter é notado pelo tempo de espera mais longo para qualquer item de batalha atualmente no jogo. Após o uso, os jogadores terão que esperar 120 segundos para usá-lo novamente, o que significa que em uma batalha Unite normal os jogadores só poderão usá-lo três vezes. Os jogadores podem colocar as mãos no último Battle Item na versão atual do Pokémon UNITE no nível de treinador 17.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 21 de julho.