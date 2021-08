Melhores ataques e itens de Blissey em Pokémon UNITE

Blissey é apenas o segundo personagem pós-lançamento adicionado ao Pokémon UNITE, e traz o quarto Suporte para o jogo.

O tipo Normal é uma boa mistura dos outros Pokémon Suportes que já estavam presentes no jogo, combinando alta resistência e estatísticas de suporte, sacrificando alguma mobilidade. Isso está de acordo com a forma como Blissey funciona nos jogos Pokémon da série principal e com a forma como o Pokémon Felicidade joga.

Além de ser um novo Suporte, Blissey também é apenas o segundo Pokémon focado em curar e fortalecer aliados, usando seus ataques para atuar como suporte à distância ou aumentar ativamente as estatísticas de companheiros de equipe. Por ser ainda mais voltado para ser um personagem de suporte puro, a combinação de ataques de Blissey não será fácil de dominar.

Você precisará acreditar em seus companheiros de equipe e encontrar a combinação de rotas certa para jogar, mas assim que entrar em lutas de equipe no final do jogo, Blissey pode ser um monstro.

Blissey já está disponível na loja do Unite Battle Commission por 8.000 Aeos Coins ou 460 Aeos Gems. E se você planeja dar suporte pesado, aqui está as melhores escolhas para você usar como padrão para Blissey.

Itens

Held Itens

Exp. Share

Blissey é uma fera defensiva que se equilibra bem no final do jogo. Mas o início do jogo é difícil, especialmente porque você provavelmente vai se concentrar em ficar para trás e se curar, em vez de tentar acumular XP se sua equipe for organizada. Isso permitirá que você ganhe XP passivamente, enquanto permite que seus companheiros de equipe aumentem os níveis mais rapidamente.

Score Shield

Uma das maiores desvantagens de Blissey é sua terrível mobilidade e pouca habilidade de pontuação, o que pode fazer com que você tenha muitos pontos armazenados e não tenha como entrar com segurança para marcá-los. Já que Blissey tem tanto HP, o Score Shield lhe dará um escudo massivo para aguentar ataques e permitirá que você marque pontos facilmente, ao mesmo tempo que também pode fazer ajudar seus companheiros de equipe.

Buddy Barrier

Semelhante ao Score Shield, a Buddy Barrier é muito útil em lutas de equipe importantes ou ao tentar colocar pressão sobre os oponentes. Ele fornecerá um escudo a um aliado próximo com o menor HP quando você usar um Unite Move, e também dará ao usuário 600 HP adicionais como um bônus.

Alternativamente, você pode usar o Energy Amplifier ou o Rocky Helmet, dependendo de sua função no time e estilo de jogo favorito.

Battle Itens

Eject Button

Blissey é terrivelmente lento, então o testado e comprovado Eject Button permite que você se mova em segurança ou potencialmente se aproxime de companheiros de equipe para salvá-los com seus ovos restauradores de Vida.

Ataques

Nível Um: Pound

Você descobrirá rapidamente que Chansey não é bom e que Pound e Heal Pulse não serão seus amigos. Apenas escolha o ataque de dano e tente ajudar sua equipe o melhor que puder até que você evolua para Blissey e possa pegar os melhores ataques.

Nível quatro: Egg Bomb

O dano em área e deslocamento é uma combinação realmente boa, especialmente porque você provavelmente estará acertando o Egg Bomb quando sua equipe começar a enfrentar o inimigo em lutas de equipe. Usá-lo para controlar e zonear seus oponentes é útil, e o dano extra é bom, especialmente quando você o melhora e começa a aplicar os efeitos de lentidão.

Se você tem alguns companheiros de equipe realmente bons e sente que não precisa fazer basicamente nenhum dano, Helping Hand também é uma opção sólida, pois aumenta a velocidade de movimento do Pokémon aliado próximo e do usuário e a velocidade de ataque básica, além de torná-los ataques reforçados.

Upgrade (Nível 10): Também diminui a velocidade de movimento dos Pokémon adversários por um curto período de tempo quando eles são lançados por esse ataque.

Nível Seis: Soft-Boiled

Ter três ovos que curam um colega de equipe próximo e você é fantástico, especialmente porque você pode armazená-los e eles recarregam individualmente com o tempo. Será sua opção de cura primária e, apesar da Safeguard fornecer imunidade a condições de status e outros obstáculos, seu objetivo principal é curar seus aliados.

Nível Oito: Bliss Assistance

O Unite Move de Blissey é extremamente poderoso, permitindo que você corra para um colega de equipe próximo quase instantaneamente, dando a ele um escudo e aumentando seu Attack e Sp. Atk por um curto período de tempo. Durante esse período, Blissey também receberá uma parte do dano ao invés do Pokémon auxiliado e deslocará os inimigos com seu corpo também.

Essa habilidade sozinha pode mudar uma luta em equipe, e Blissey ainda pode usar seus outros ataques também, o que significa que curar outros companheiros de equipe e causar danos por conta própria também estão em jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 18 de agosto.