Melhores ataques de Hoopa Confinado em Pokémon Go

Os jogadores podem finalmente capturar e usar o Pokémon Mítico Hoopa como parte do conteúdo da Temporada de Travessura de Pokémon Go. Isso significa que ele pode aparecer em JvJ e outras batalhas agora.

Será um pouco mais difícil de se planejar com Hoopa, pois ainda é novo no jogo. No entanto, suas estatísticas ofensivas poderosas e movimentos STAB (bônus de ataque de mesmo tipo) deixam você com uma opção poderosa para adicionar à sua lista.

A principal coisa a contornar com o estado Confinado de Hoopa são suas defesas terríveis. Você não terá nenhuma capacidade de sobrevivência, então certifique-se de trazê-lo apenas quando você sabe que tem uma vantagem ou pode vencer sem tê-lo nas fases posteriores da batalha.

Hoopa confinado tem um PC máximo de 3.359 no nível 40, com 261 de Ataque, 187 de Defesa e 173 de Vigor. Como um tipo Psíquico / Fantasma, Hoopa tem acesso aos seguintes ataques, todos os quais são STAB e causarão grandes quantidades de dano:

Ataques rápidos

Confusão

Abismar

Ataques carregados

Feixe Psíquico

Bola Sombria

Psíquico

Sua melhor combinação em qualquer cenário é Confusão e Bola Sombria, com ambos sendo ataques incríveis em seus espaços específicos, combinando com os tipos de Hoopa e causando até 15,3 de dano por segundo. Ficar apenas com opções de tipo Psíquico ou Fantasma não parece realmente a melhor jogada, pois limitaria a eficácia de Hoopa.

Se você precisar escolher um tipo só, Confusão e Psíquico é uma combinação melhor do que Abismar e Bola Sombria, embora ambos ainda causem entre 92 e 96 por cento do dano do primeiro combo.

Não importa qual opção você use, você sempre precisará ser extremamente cauteloso com os oponentes do Pokémon do tipo Fantasma e Sombrio, junto com qualquer Pokémon que pode causar muitos danos muito rapidamente. Hoopa não vai durar muito em situações ruins, mas se você jogar da maneira certa, você pode causar algumas travessuras reais com o Pokémon Mítico.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 05 de setembro.