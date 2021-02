Melhor Pokémon do tipo Gelo em Pokémon Go

No Pokémon Go, os tipos Dragão podem ser inimigos ferozes devido ao alto nível de dano que muitos podem causar. Eles não estão completamente indefesos, no entanto. Pokémon do tipo gelo são o contra-ataque perfeito a essa ameaça.

Quer você esteja enfrentando um oponente do tipo Planta, Terrestre, Voador ou Dragão, as espécies do tipo Gelo são a melhor opção.

Em Pokémon Go, existem 18 tipos diferentes de Pokémon que variam em eficácia quando confrontados com outros. Embora alguns possam ostentar o mesmo conjunto de ataques, cada um possui estatísticas básicas únicas que influenciam sua força geral. Com todos os fatores que influenciam o quão poderoso um Pokémon é, pode ser confuso para os jogadores saber qual é o melhor para reides ou batalhas de treinador.

Aqui estão os Pokémon do tipo Gelo mais fortes no Pokémon Go.

Galarian Darmanitan

Imagem via Nintendo

Um dos Pokémon mais recentemente introduzidos no jogo, Galarian Darmanitan é a versão Gelo do Pokémon do tipo Fogo mais conhecido da quinta geração. É também um dos melhores atacantes do tipo Gelo no jogo.

Galarian Darmanitan ostenta mais de 3.500 PC máximos com uma alocação de estatísticas feita sob medida para ataques. Se você estiver enfrentando um oponente que é vulnerável a ataques de gelo, este Pokémon será capaz de eliminá-lo rapidamente com seu dano por segundo incrivelmente alto de uma combinação de ataques de gelo. Os dois ataques que oferecem a melhor quantidade de dano são Presa de Gelo e Avalanche. Embora o dano por segundo do Darmanitan seja excepcional, dada a falta de defesa do Pokémon, não seria sensato colocar essa espécie em combate com inimigos que aos quais ele não teria vantagem.

Se você está procurando um Pokémon do tipo Gelo com o propósito de enfrentar inimigos vulneráveis, Galarian Darmanitan é uma escolha excepcional.

Mega Abomasnow

Imagem via Nintendo

Pode não ser surpresa que uma Mega Evolução tenha entrado nesta lista. Mega Abomasnow é um fantástico Pokémon do tipo Gelo que também pode funcionar como tipo Planta, se necessário. Este tipo duplo concede a Abomasnow acesso a mais golpes e menos resistências, mas os inimigos do tipo Fogo causarão dano crítico, então seria sábio evitar esses confrontos.

A alocação de estatísticas básicas do Mega Abomasnow é balanceada, permitindo que o Pokémon seja usado tanto para ataque quanto para defesa, se necessário. A melhor combinação de ataques para atacar melhor é Folha Navalha e o Bola de Clima. Às vezes, pode ser mais benéfico ter o Neve em Pó em vez de Folha Navalha, apesar da produção de dano estatisticamente menor dependendo da partida.

Como este Pokémon é uma Megaevolução, os jogadores nem sempre terão acesso a essas estatísticas poderosas. Mas mesmo em sua forma básica, Abomasnow é um Pokémon do tipo Gelo excepcional e vale a pena se esforçar para maximizar as estatísticas.

Mamoswine

Imagem via Nintendo

Outro Pokémon do tipo Gelo excepcional, Mamoswine possui uma grande quantidade de saúde com grande força de ataque. O tipo duplo Gelo e Terrestre concede ao Pokémon uma grande resistência a ataques elétricos que não está presente em outros Pokémon desta lista. Embora Mamoswine tenha uma enorme quantidade de saúde, o Pokémon carece de defesa, o que significa que os ataques ainda causarão grandes danos.

Apesar disso, Mamoswine tem uma grande quantidade de dano total, principalmente vindo da combinação de Tapa de Lama e Avalanche. Se a situação exigir apenas movimentos do tipo Gelo, você pode trocar Tapa de Lama por Neve em Pó, mas haverá uma ligeira queda na quantidade de dano por segundo.

Dados os atributos do Pokémon, Mamoswine pode ser usado efetivamente como um atacante de um defensor dependendo da situação. Esse Pokémon deve ser adicionado ao seu grupo.

Kyurem

Imagem via Nintendo

O único Pokémon Lendário de nossa lista, Kyurem possui os tipos Dragão e Gelo. Embora tenha atributos completos, ele brilha acima de todos os outros Pokémon do tipo Gelo com sua quantidade de dano total.

Com o par certo de ataques, Kyurem pode acabar com os inimigos na batalha de forma mais eficaz do que a maioria dos outros Pokémon do tipo Gelo no jogo. O melhor par de movimentos para produzir dano é Sopro do Dragão e Nevasca. Para Kyurem, não há um conjunto de ataque totalmente baseado em gelo porque o Pokémon não tem acesso a um movimento rápido desse tipo. Mas isso não é problema, já que a combinação de ataques de Dragão e Gelo combinam perfeitamente e ainda fornecem uma grande quantidade de dano.

Embora os Pokémon Lendários tenham suas limitações, Kyurem teve que estar nessa lista, pois é facilmente um dos Pokémon do tipo Gelo mais fortes do jogo.

Glaceon

Imagem via Nintendo

Um dos mais populares Pokémon do tipo Gelo no jogo, Glaceon é a evolução de Eevee. Este Pokémon é perfeito como atacante com a capacidade de levar alguns ataques graças ao seu ótimo status de defesa.

Como você esperaria de um Pokémon de tipo único, a combinações de ataques de Glaceon consistem apenas em ataques do tipo Gelo. Os melhores movimentos para usar são Caco de Gelo e Avalanche. Juntos, eles causarão um excelente dano por segundo e, dada a surpreendente durabilidade do Pokémon, derreterão os oponentes em seu caminho com o tempo. Existem outras combinações de movimentos que podem ser eficazes caso você não tenha os meios para alterar os movimentos com MT, como Respiração de Gelo e Avalanche. Respiração de Gelo e Raio Congelante também são uma combinação bastante forte.

Este é um Pokémon que deve ser usado em confrontos favoráveis ​​ou neutros. Levar Glaceon para uma luta contra um Pokémon do tipo Fogo ou qualquer outro confronto semelhante provavelmente não vai acabar bem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 03 de fevereiro.