Melhor movimentos para Empoleon em Pokémon Go

Os jogadores podem coletar e lutar com suas espécies favoritas de Pokémon em Pokémon Go.

Certas espécies são mais fortes do que outras do mesmo tipo. Aqueles que querem subir no ranking do modo competitivo do jogo, a Liga de Batalha GO, precisarão dos Pokémon mais fortes.

Uma variedade de fatores faz com que um Pokémon seja poderoso, incluindo seus tipos e estatísticas. Mas um dos maiores fatores da eficácia de um Pokémon na batalha é o seu conjunto de movimentos.

Cada espécie única tem acesso a uma variedade de movimentos, incluindo os de diferentes tipos. Cada um dos 18 tipos tem seus pontos fortes e fracos, então você deve considerar escolher os melhores movimentos com base no Pokémon que você enfrentará em sua próxima batalha.

Os Pokémon têm acesso a dois tipos de movimentos: um movimento rápido e um movimento carregado. Movimentos rápidos causam dano em intervalos constantemente durante a batalha. Os movimentos carregados são ataques mais poderosos que só podem ser usados ​​quando estiverem totalmente carregados.

Neste artigo, vamos nos concentrar em um dos melhores Pokémon do tipo Água do jogo, Empoleon.

O Pokémon inicial da quarta geração possui os tipos Água e Aço. Isso significa que Empoleon tem mais resistência do que Pokémon apenas do tipo Água. Empoleon tem acesso a movimentos com diferentes tipos, incluindo Água, Aço, Gelo e Voador. Entre estes, existem algumas combinações mais fortes do que outras.

Aqui estão os melhores movimentos para Empoleon em Pokémon Go.

Imagem via The Pokémon Company

Você vai querer identificar os confrontos que está enfrentando antes de entrar na batalha para decidir que tipo de ataques você mais precisa. Como o Empoleon é versátil, ele pode ser usado tanto para atacar quanto para defender, no entanto, a escolha do movimento pode ser diferente.

Para atacar, para obter o máximo de dano, você precisará usar o movimento rápido Garra de Metal combinado com o movimento carregado legado Hidro Canhão. O movimento mais forte de Empoleon, Hidro Canhão, pode não ser possível de usar, no entanto, já que o movimento não está mais disponível no jogo, e os únicos métodos para ganhar a habilidade envolvem trocar ou aprender através de um evento do Dia da Comunidade.

Felizmente, os jogadores podem optar pelo Jato d’Água. Embora possa oferecer apenas uma pequena redução de dano, ainda será eficaz na batalha.

Para defender, a melhor combinação de movimentos é o movimento rápido Cachoeira com Hidro Canhão, mas você pode trocar Hidro Canhão por Jato d’Água.

Dependendo do inimigo que você está enfrentando, você pode optar por um ataque puro de um dos tipos de Empoleon. Se o seu oponente for vulnerável a movimentos do tipo Água, Cachoeira e Hidro Canhão são a melhor forma de ataque. Se eles forem vulneráveis ​​a movimentos do tipo Aço, Garra de Metla e Canhão de Flash podem ser a melhor opção para você.

Nevasca, o movimento do tipo Gelo de Empoleon, é uma ótima combinação com qualquer um dos movimentos rápidos de Empoleon se você precisar de um ataque variado.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 10 de março de 2021.