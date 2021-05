Melhor combinação de movimentos de Sylveon em Pokémon Go

Pode não estar no nível que muitos esperam de imediato.

Com o Sylveon agora disponível no Pokémon Go, os jogadores têm acesso a um poderoso tipo fada que foi muito usado em competições nos jogos Pokémon da série principal ao longo dos anos.

A distribuição de estatísticas e o pequeno leque de movimentos parecem ter tornado o Sylveon menos viável como uma opção em comparação com sua contraparte principal, mas isso não significa que você ainda não deve considerá-lo para sua equipe.

Sylveon tem 203 de ataque, 205 de defesa, 216 de resistência e um PC máximo de 3.470 no nível 50, o que o coloca um pouco acima da média em cada uma dessas categorias. Isso significa que pode ser usado em todas as três variantes da Liga de Batalha Go, mas não será um destaque em sua função.

É uma boa opção para batalhas PvE, pois pode aguentar um golpe e revidar com uma poderosa combinação de Encantar e Clarão Deslumbrante. É a única combinação de movimentos que você desejará usar nesse cenário, pois é a opção mais rápida e poderosa.

Em PvP, você provavelmente vai querer abandonar o Clarão Deslumbrante por Explosão Lunar para o primeiro ataque carregado e depois combiná-lo com Último Recurso para uma opção que não seja do tipo Fada. Encantar ainda é sua melhor aposta para um ataque rápido, pois é significativamente mais poderoso do que Ataque Rápido.

Sylveon terá dificuldade para superar vários tipos Fada em todos os três circuitos da Liga de Batalha GO, mas especialmente na Liga Mestre, onde Togekiss é uma presença forte em muitas das composições de equipes do topo do ranking. Você provavelmente obterá o melhor uso de Sylveon na Grande Liga, já que Azumarill e Togekiss não são tão prevalentes.

No geral, Sylveon é uma opção sólida, especialmente se você não tiver acesso fácil a um Togekiss competitivo ou outro Pokémon que o supere. Assim que tiver acesso a mais golpes, no entanto, a Eeveelution do tipo Fada pode aumentar seu uso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de maio.