Melhor combinação de ataques para Venusaur em Pokémon Go

Bulbasaur, o Pokémon Semente, foi a estrela do primeiro Clássico do Dia Comunitário do Pokémon Go, dando aos fãs acesso mais fácil às suas cores Brilhantes e suas evoluções, Ivysaur e Venusaur. A evolução final desta linha, Venusaur, se destaca como um dos Pokémon de Planta Venenoso mais tanques do jogo, apesar de novos Pokémon tentarem tirar o seu lugar do meta.

Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur estrearam nos primeiros títulos Pokémon, Pokémon Red & Green, e desde então têm sido criaturas básicas na série. Seu tipo duplo, uma característica incomum para Pokémon iniciais, permitiu que os treinadores que escolhessem essa linha se aventurassem pela região de Kanto e dizimassem muitos dos Líderes de Ginásio.

Em Pokémon Go, o Venusaur mantém essa presença como um forte ponto focal em muitas equipes, tendo acesso a ataques de vários tipos que o ajudam a funcionar bem tanto em Reides quanto na Liga de Batalha Go. No entanto, o meta atual no jogo para celular favorece vários Pokémon fortes do tipo psíquico e do tipo fogo, muitos deles lendários e míticos contra os quais o Venusaur tem dificuldade para se manter. Tanto na Grande Liga quanto na Ultra Liga, os treinadores normalmente não precisam ver essas ameaças, tornando o Venusaur uma opção viável tanto como tanque quanto para causar dano.

Para ataques rápidos, o Venusaur tem acesso apenas a Chicote de Vinha e Folha Navalha. Ambos os ataques do tipo Planta são menos focados em causar dano e funcionam bem para preencher o medidor para permitir que Venusaur use poderosos ataques carregados. Sua resistência inata permite que o Pokémon Semente use qualquer um desses ataques rápidos com frequência e em rápida sucessão, deixando os oponentes presos com um grande golpe ou usando um Escudo Protetor.

Os vários eventos que apresentaram a linha de Bulbasaur trouxeram uma grande quantidade de possíveis Ataques Carregados. Dessas muitas opções, Planta Mortal e raio Solar são os mais preferidos e os mais fortes ataques do tipo Planta no jogo.

Durante o Clássico do Dia Comunitário, qualquer Bulbasaur que evoluiu totalmente para Venusaur aprendeu o ataque exclusivo Planta Mortal. Para aprender este movimento fora do evento, os jogadores terão que usar um MT Carregado Elite, que só pode ser obtido através de caixas especiais compráveis ​​na loja.

Embora existam certamente Pokémon do tipo Planta mais poderosos disponíveis em Pokémon Go, Venusaur resistiu às muitas mudanças que ocorreram ao longo da vida útil do jogo, e o Pokémon continua a ser uma força poderosa onde quer que seja usado.

