Melhor combinação de ataques para Salazzle em Pokémon Go

Como parte das celebrações em andamento de criaturas da região de Alola que fazem sua estreia no Pokémon Go, tanto Salandit quanto Salazzle estão agora disponíveis para os jogadores adicionarem à sua coleção, se tiverem sorte ao chocar ovos de 12 quilômetros.

Esses Pokémon do Tipo Venenoso e Fogo são as mais recentes adições ao crescente número de Pokémon disponíveis em Pokémon Go. Eles trazem consigo não apenas tipos únicos não compartilhado por nenhum outro Pokémon, mas também uma série de ataques que tornam Salazzle, a evolução de Salandit, uma escolha interessante para os modos de batalha do jogo.

Semelhante à linha Combee, Salandit só pode evoluir para Salazzle se for fêmea. Considerando a baixa porcentagem que Salandit pode ser uma fêmea, bem como sua exclusividade para ovos de 12 quilômetros, os jogadores podem ter dificuldade em adicionar Salazzle aos seus times. No entanto, se os jogadores puderem colocar as mãos em Salazzle, eles poderão testemunhar o poder do mais novo canhão de vidro de Pokémon Go.

O PC máximo de Salazzle só permite que ele seja usado até a Ultra Liga, onde pode enfrentar uma competição acirrada devido ao excesso de Pokémon do Tipo Psíquico, Água e Terra dominando a cena. Felizmente para Salazzle, seu tipo permite que ele derrube alguns dos Pokémon mais opressivos da Liga de Batalha Go, incluindo Registeel, Stunfisk de Galar e até Azumarill, caso os jogadores sejam capazes de causar danos super efetivos do Tipo Venenoso.

Para seus ataques rápidos, Salazzle tem acesso a Incinerar e Golpe Envenenado. Esses ataques são opções viáveis ​​para Salazzle, embora os jogadores devam levar em consideração a composição desse Pokémon em sua equipe.

Quando se trata de Ataques Carregados, no entanto, Salazzle tem uma infinidade de movimentos à sua disposição. Rajada de Fogo e Onda de Lama são incrivelmente poderosos em qualquer nível da Liga de Batalha Go, combinando bem com qualquer um dos ataques rápidos de Salazzle para preencher os medidores de carga relativamente altos rapidamente. No entanto, as partes mais interessantes do kit de Salazzle vêm na forma de Pulso do Dragão e Presa Venenosa.

Pulso do Dragão fornece a Salazzle cobertura contra o tipo Dragão que não são estranhos à Liga de Batalha Go. Também é possível usá-lo repetidamente devido ao seu baixo medidor de carga, permitindo que os jogadores forcem seus oponentes a usar seus Escudos ou sofrer danos massivos. Presa Venenosa compartilha um nível semelhante de repetibilidade, mas vem com os bônus adicionais de diminuir a defesa do alvo em um, o que pode ajudar Salazzle e o resto de sua equipe.

Para a Liga de Batalha Go, Salazzle deve optar por uma combinação de Golpe Envenenado e Rajada de Fogo/Onda de Lama, devido a ambos os movimentos serem alguns dos mais poderosos de seus tipos. Pulso do Dragão também pode ser considerado para propósitos de cobertura, mas Salazzle sofre de uma infinidade de fraquezas devido aos tipos Venenoso/Fogo que pode não permitir que ele use Pulso do Dragão com muita frequência.

Em Reides, o status de defesa ruim de Salazzle pode não torná-lo a melhor opção para muitos chefes de Reide, mas a formação atual de chefes de Reide de cinco estrelas felizmente são muito suscetíveis aos danos do tipo Venenoso de Salazzle. Cada um dos Guardiões de Alola, os dois próximos que devem ser lançados no futuro, compartilham uma fraqueza ao Venenoso, tornando Salazzle uma ótima opção para essas lutas. Portanto, os jogadores focados em Reides devem optar por Golpe Envenenado e Onda de Lama para este use de Reides, embora possam alterá-los facilmente com MTs no futuro.

Salandit só pode ser obtido no Pokémon Go através de ovos de 12 quilômetros, que só caem da Equipe Go Rocket. Para evoluir para Salazzle, a Salandit deve ser do sexo feminino e os jogadores devem ter acumulado 50 Doces de Salandit.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 05 de abril.