Melhor combinação de ataques para Lugia em Pokémon Go

Lugia é uma das criaturas mais populares e poderosas do Pokémon. Foi o primeiro Pokémon lendário a ser adicionado ao Pokémon Go, e Lugia é uma escolha comum para reides e outros eventos.

Com tantos ataques à sua disposição, no entanto, pode ser difícil para os treinadores iniciantes saber quais usar nos vários modos de batalha do jogo. Aqui estão nossas escolhas favoritas de combinação de ataques para Lugia para que você saiba exatamente o que escolher dependendo do seu estilo de jogo.

Ataque Rápido

Para seu ataque rápido, Cauda do Dragão ou Extrassensorial são as duas melhores opções. Cauda do Dragão tem um uso mais amplo e possui bons danos e DPS, enquanto Extrassensorial é melhor usado para confrontos específicos dependendo do tipo.

Ataque Carregado

O ataque carregado depende da preferência. Explosão Aérea, que Lugia pode aprender através de MTs Elite, é indiscutivelmente o melhor ataque no arsenal do Pokémon, com um enorme DPS e vantagem no contador de danos sobre o resto de seus ataques. O ataque demora um pouco para carregar, no entanto. Portanto, embora possa ser perfeito para reides, Explosão Aérea pode não ser a melhor escolha para batalhas.

Isso, sem dúvida, deixa apenas Ataque do Céu como sua única outra opção. Embora seja o ataque de menor potência disponível, ele tem um tempo de carga um pouco mais rápido, dando a você chances de quebrar escudos em lutas. Pode ser mais adequado para JxJ ou lutas contra a Equipe Rocket do que qualquer outra coisa e deve ser combinado com o Extrassensorial para ter o melhor alcance de tipos possível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 07 de agosto.