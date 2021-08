Apesar do que o estilo volumoso de Kyogre pode fazer você pensar, Kyogre é um Pokémon focado no ataque em Pokémon Go. Possui 270 pontos no ataque, 228 na defesa e 205 na resistência. Ainda assim, a diferença entre suas três estatísticas é menos ampla do que muitos outros Pokémon lendários, o que o torna mais versátil do que a maioria.

Como Kyogre é um Pokémon Lendário do tipo Água, é mais eficiente contra inimigos do tipo Fogo, Pedra e Terrestre. Embora outros Mega-Pokémon possam igualar sua força, ele é atualmente o melhor Lendário do tipo Água em Pokémon Go.

Além disso, como o tipo Água é um dos mais fortes do jogo devido à sua grande cobertura de fraquezas, é seguro dizer que Kyogre está entre os melhores Pokémon Lendários do jogo.

Desde sua estreia no Pokémon Go, Kyogre geralmente volta pelo menos uma vez por ano em reides cinco estrelas, dependendo dos eventos sazonais do jogo. Seu último retorno ocorreu durante o Pokémon Go Fest de 2021, retornando por algumas horas com o evento Horas de Gelo, com uma versão brilhante disponível.

Aqui estão as melhores combinações de ataques para usar com Kyogre no Pokémon Go.

Melhor combinação de ataques para Kyogre em Pokémon Go

Embora Kyogre tenha apenas o tipo Água, ele ainda tem um grande leque de ataques incluindo de outros tipos, como Gelo com Nevasca, e Elétrico como Trovão.

Sua quantidade de dano é desanimadora em comparação com seus ataques do tipo Água, o que reduz o número de escolhas que você tem neste aspecto. Cauda do Dragão costumava ser um ataque rápido decente, mas não é mais possível usar com Kyogre.

Se você pretende enfrentar outros treinadores ou Pokémon selvagens e para uso ofensivo ou defensivo, a combinação de ataques ideal para Kyogre é Cachoeira como Ataque Rápido e Jato d’Água como um ataque carregado. O Pokémon só tem Cachoeira como um ataque rápido, já que Cauda do Dragão foi excluído de seu leque, então sua escolha é limitada ao ataque carregado.

Jato d’Água é o ataque carregado com a maior quantidade de dano, com 47,3 DPS. O outro ataque do tipo Água, Surfar, atinge 45,9 de dano por segundo, tornando Jato d’Água a melhor escolha.

Se você não tem nenhum MT de sobra e seu Kyogre só conhece o ataque carregado Surfar, o Pokémon permanece altamente eficaz e deve servir bem a você.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 29 de julho.