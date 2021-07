Melhor combinação de ataques para Emboar em Pokémon Go

A força do Pokémon inicial tende a variar muito no Pokémon Go, mas ter outro tipo de Fogo / Lutador não muda o jogo para jogadores que procuram encaixar o Emboar em suas equipes.

O Emboar é forte, mas é sobre o benefício que você está obtendo ao usá-lo. E, embora o tipo Fogo/ Lutador esteja longe de ser o pior par possível, ele deixa o iniciante de Unova fraco para movimentos do tipo Voador, Terrestre, Psíquico e Água, que são extremamente comuns em todos os três segmentos centrais da Liga de Batalha Go.

Mesmo com seus pontos fracos iniciais, Emboar é um bom membro de equipe para batalhas JxA. Ele pode bater como um caminhão com uma combinação otimizada de Rasteira ou Brasa para ataques rápidos e Explosão Focalizada ou Ataque de Chamas, embora Queimadura Explosiva seja a melhor opção de ataque carregado após o Dia Comunitário.

Infelizmente, o Queimadura Explosiva não será capaz de carregar o Emboar no JxJ. Seus atributos de 235 de Ataque, 137 de Defesa, 242 de Resistência e um pico de PC de 3.372 no nível 50 significa que não será uma escolha primária quando você construir uma equipe.

Brasa e Rasteira não são ótimas opções para ataques rápidos no JxJ. Usar Ataque de Chamas e Deslize de Pedras geralmente é o que você precisa, e agora irá recorrer ao Queimadura Explosiva algumas vezes para alguns confrontos. Isso simplesmente significa que não será bom na Grande Liga, mas pode sobreviver como um Pokémon central em certas equipes.

Na Ultra Liga, as coisas provavelmente vão melhorar, mas não muito. Emboar não será completamente destruído, mas também não terá o melhor desempenho de qualquer tipo de Fogo que você possa usar. Charizard e Talonflame vêm à mente imediatamente como opções que poderiam facilmente superar o Pokémon de Fogo/Lutador.

Infelizmente, mesmo que o Emboar fosse um tanto viável nas duas ligas anteriores, ele sofreria o destino de muitos outros iniciantes quando lançado na Liga Mestre, com dificuldade contra o campo de Pokémon lendários e pseudo-lendários. Grande e Ultra Liga podem perdoar o porco, mas qualquer coisa com exceção de Melmetal ou Heatran não trará facilidade para você atingir as grandes ligas, mesmo se você atingir o limite de nível 50.

No geral, o Emboar pode ser usado nas ligas Grande e Ultra, mas nunca deve ser sua primeira opção devido aos seus ataques rápidos sem brilho e Queimadura Explosiva apenas dá um pequeno impulso. Essa pobre estatística de defesa também é apavorante para um Pokémon que deveria ser capaz de receber pelo menos alguns golpes.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 03 de julho.