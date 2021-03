Melhor combinação de ataques para Dragonite no Pokémon Go

Dragonite é um dos Pokémon mais populares do Pokémon Go. O Pokémon do tipo Dragão e Voador é poderoso e pode ser usado tanto como atacante quanto como defensor.

Por conta de seus tipos, Dragonite é criticamente fraco contra Gelo e sofrerá um aumento de 256 por cento no dano dos ataques de Gelo. Mas Dragonite possui resistências a movimentos do tipo Planta e Terrestre, tornando-os os combates ideais para usar esse Pokémon.

Nas batalhas de Pokémon Go, cada Pokémon terá acesso a dois ataques: um rápido e um carregado. Ataques rápidos causam dano a cada poucos segundos e lentamente diminuem a Saúde do inimigo com o tempo, enquanto movimentos carregados só serão utilizáveis ​​depois que a carga for concluída, mas causarão danos substancialmente maiores ao inimigo.

Dragonite tem acesso a vários ataques diferentes de vários tipos, mas alguns deles são mais eficazes do que outros.

Aqui está a melhor combinação do Dragonite em Pokémon Go.

O melhor moveset Dragonite em Pokémon Go

Imagem da The Pokémon Company

Com acesso a dois ataques legados, o ataque de Dragonite pode ser poderoso. Existem várias combinações que irão facilitar uma quantidade de dano excelente, mas a chave para obter o maior é usar Meteoro do Dragão.

Este ataque carregado legado é de longe o ataque mais forte do Dragonite e, quando combinado com o ataque rápido Cauda do Dragão, possui o melhor poder ofensivo para o Pokémon. Outra grande combinação é com o ataque rápido Sopro do Dragão. Qualquer um deles resultará em uma alta quantidade de dano.

Uma vez que ataques legados não estão mais no jogo, os jogadores que ainda não têm um Dragonite com Meteoro do Dragão terão que trocar por um ou ficar de olho nos próximos dias da comunidade para ver se há uma oportunidade de aprender o movimento.

Se Meteoro do Dragão não for uma opção, Dragonite ainda tem ataques carregados poderosos que podem tomar seu lugar por uma pequena redução de dano. O melhor deles é Garra do Dragão. Quando combinados, Cauda do Dragão e Garra do Dragão causam alguns dos melhores danos de qualquer conjunto de movimentos disponível para Dragonite. Esta combinação é a ideal para jogadores que procuram capturar um Dragonite hoje.

Dragonite tem ataques como Voar e Asa de Aço que podem ser ótimas escolhas devido aos oponentes de batalha. Mas como o Dragonite é um Pokémon do tipo Dragão, ter uma ofensiva do tipo Dragão será a chave para seu sucesso com mais frequência do que o contrário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 02 de março.