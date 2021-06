Melhor combinação de ataques de Rayquaza no Pokémon Go

Introduzido na terceira geração dos jogos Pokémon, Rayquaza é um dos Pokémon lendários mais populares disponíveis no Pokémon Go.

A espécie é conhecida por seu ataque impressionante e alta quantidade de dano por segundo.

Na batalha, cada Pokémon tem acesso a dois ataques. Ataques rápidos causam dano constante ao longo da luta, enquanto ataques carregados só serão ativados quando o Pokémon atingir a carga total, mas causarão danos significativamente maiores.

Ostentando os tipos Dragão e Voador, Rayquaza tem acesso a uma variedade de ataques para ambos os tipos.

Escolher uma combinação de ataques para este Pokémon vai depender de quais oponentes você planeja enfrentar, pois Rayquaza é razoavelmente diverso afora de sua fraqueza crítica para movimentos do tipo Gelo.

Aqui estão as melhores combinações de ataque para usar em Rayquaza.

Tipo Dragão

Para o máximo de dano, você vai querer pegar uma combinação de ataques totalmente do tipo Dragão. Atualmente, Rayquaza tem apenas uma única combinação de ataques do tipo Dragon: Cauda do Dragão e Ultraje. Quando combinados, a quantidade de dano é impressionante, mas essa também é a escolha perfeita para enfrentar outro Pokémon do tipo Dragão. Uma coisa importante a se lembrar ao entrar nesse tipo de confronto é que enquanto o oponente do tipo Dragão inimigo é vulnerável aos movimentos do tipo Dragão, Rayquaza também é.

Ataques mistos

A segunda combinação de ataques mais poderosa pode ser mais ideal dependendo do tipo do Pokémon inimigo. Este é o Golpe de Ar como ataque rápido do tipo Voador junto de Ultraje. Estatisticamente, esta combinação causará um pouco menos de dano do que a opção acima por causa de seu tipo de ataque misto. Mas pode ser mais eficaz contra aquelas espécies com uma fraqueza para ataques do tipo Voador ou aquelas com resistências aos tipos Dragão. Esta é a melhor combinação de ataques se você estiver atrás de algo bem elaborado que não precise ser otimizado com TMs antes de entrar na batalha.

Tipo Voador

Se você está planejando usar Rayquaza contra inimigos do tipo Lutador, Inseto ou Planta, a melhor opção é pegar uma combinação de ataques totalmente do tipo Voador consistindo de Golpe de Ar com Ás dos Ares. Jogadores que têm Rayquaza por um longo tempo podem tê-lo capturado com o ataque carregado Furacão. Nesse caso, eles devem mantê-lo, já que é o ataque carregado do tipo Voador ideal, mas não está disponível atualmente no jogo, então Ás dos Ares é sua melhor aposta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de junho.