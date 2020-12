Machop dá início aos Dias Comunitários de Pokémon Go em 2021

Pokémon Go vai começar 2021 com o pé direito, com o Lutador Machop em um Dia Comunitário.

Em 16 de janeiro, das 11h às 17h locais, você encontrará Machop com mais frequência e poderá evoluí-lo para um Machamp com o ataque exclusivo Revide.

Atenção, Treinadores! Estamos iniciando os eventos #PokemonGOCommunityDay do próximo ano com toda força 💪, com destaque para um Pokémon que certamente será um nocaute, o Machop! Saiba mais: https://t.co/vnFqyOtpSl pic.twitter.com/qFYZB3jvkH — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) December 21, 2020

Machamp é um dos melhores Pokémon do tipo Lutador em Pokémon Go desde o lançamento do jogo, mas nunca teve um ataque muito confiável contra inimigos do tipo Psíquico. Revide é uma ótima cobertura no tipo Sombrio, mesmo que só seja útil em certos confrontos.

Como sempre, você receberá o triplo de Poeira Estelar por captura durante o Dia Comunitário e o Incenso durará três horas em vez de uma.

Haverá uma Pesquisa Especial com ingresso chamada “Direto ao topo, Machop!”, que ficará disponível pelo equivalente a 1 dólar e dará acesso a mais conteúdo e recompensas. Caso você já tenha adquirido ingressos para a Pokémon Go Tour: Kanto, a Pesquisa Especial do Dia Comunitário será gratuita.

Com essa notícia, faz sentido que os eventos Pokémon Go Tour determinem de que região serão os Dias Comunitários em 2021.

Um Combo especial de Dia Comunitário do Machop também aparecerá na loja do jogo antes do evento. Ele vai custar as 1.280 Pokémoedas de sempre e incluir uma MT elite de ataque carregado, quatro Incensos, quatro Pedaços de Estrela e 30 Ultra Bolas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de dezembro.