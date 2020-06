Localizações e recompensas de todos os 150 Diglett de Alola na expansão Isle of Armor de Pokémon Sword & Shield

A maior missão secundária da expansão Isle of Armor de Pokémon Sword e Pokémon Shield pede que você vasculhe todas as ilhas atrás de 150 Diglett de Alola que estão espalhados no mapa.

Você não vai ver nunca os Pokémon Toupeira se movendo, mas as pontinhas amarelas do pelo deles ficam para fora da terra. Você só precisa ir até lá e interagir com a parte de cima da cabeça deles e uma animação começa, mostrando o Diglett de Alola emergindo da terra e saindo da área.

Depois, você recebe uma mensagem curta avisando que o Pokémon voltou para o seu treinador, junto com o total de Diglett que ainda restam naquela parte específica do mapa.

Vai levar algum tempo para encontrar todos os Diglett, mas o tempo pode ser drasticamente reduzido se ao menos você souber onde procurar todos eles. Quanto mais Diglett você encontrar, mais recompensas você vai receber dos treinadores deles, incluindo variantes regionais diferentes com itens e habilidades secretas.

Confira uma lista de quantos Diglett você vai precisar localizar em cada uma das áreas e um guia em vídeo de como encontrar todos eles.

Challenge Beach

Há nove Diglett na Challenge Beach.

Brawler’s Cave

Há sete Diglett na Brawler’s Cave.

Courageous Cavern

Há sete Diglett na Courageous Cavern.

Fields of Honor

Há 18 Diglett ao longo dos Fields of Honor.

Potbottom Desert

Há 10 Diglett escondidos no Potbottom Desert.

Honeycalm Island

Há 11 Diglett escondidos pela Honeycalm Island.

Workout Sea

Há 11 Diglett escondidos na parte de terra do Workout Sea.

Stepping-Stone Sea

Há sete Diglett escondidos na parte de terra do Stepping-Stone Sea.

Soothing Wetlands

Há 20 Diglett espalhados pelas Soothing Wetlands.

Forest of Focus

Há oito Diglett escondidos na Forest of Focus.

Training Lowlands

Há 15 Diglett escondidos nas Training Lowlands.

Loop Lake

Há sete Diglett espalhados ao redor do Loop Lake.

Insular Sea

Há seis Diglett escondidos no Insular Sea.

Warm-Up Tunnel

Há apenas três Diglett enterrados no Warm-Up Tunnel.

Challenge Road

Há oito Diglett na Challenge Road.

Honeycalm Sea

Há três Diglett escondidos na parte terrestre do Honeycalm Sea.

Ao encontrar os Diglett, confira as recompensas que você pode ganhar conversando com os treinadores após certos números:

Cinco Diglett: Meowth de Alola com habilidade secreta Rattled

10 Diglett: Slowpoke de Kanto com King’s Rock e com habilidade secreta Regenerator

20 Diglett: Vulpix de Alola com habilidade secreta Snow Warning

30 Diglett: Sandshrew de Alola com habilidade secreta Slush Rush

40 Diglett: Raichu de Alola

50 Diglett: Marowak de Alola com habilidade secreta Rock Head

75 Diglett: Exeggutor de Alola com habilidade secreta Harvest

100 Diglett: Inicial de Alola com habilidade secreta Rowlet (Grookey) com habilidade secreta Long Reach Litten (Scorbunny) com habilidade secreta Intimidate Popplio (Sobble) com habilidade secreta Liquid Voice

150 Diglett: Diglett de Alola com habilidade secreta Sand Force

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 17 de junho.