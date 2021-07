Limites semanais de Aeos Coins e Energia em Pokémon UNITE

O Pokémon UNITE se mantém alinhado com a maioria dos jogos grátis, usando várias moedas diferentes no jogo que os jogadores precisam coletar para comprar itens, desbloquear Pokémon e muito mais.

Mas junto com um mercado carregado de microtransações, a TiMi Studio e a The Pokémon Company também limitaram artificialmente quanto de certos tipos de moeda os jogadores podem ganhar em uma sessão.

Isso não afeta as moedas mais difíceis de encontrar, como Aeos, Fashion e Holowear Tickets. Em vez disso, impacta as Aeos Coins e a energia mais amplamente disponíveis que se ganha ao jogar partidas.

As Aeos Coins são as moedas mais comuns que os jogadores encontrarão ao jogar UNITE. Elas podem ser obtidas completando desafios, missões e simplesmente participando de qualquer um dos modos de jogo normais.

Essas moedas podem ser usadas para desbloquear a maioria dos itens principais e qualquer uma das Unite Licenses que são usadas para adicionar Pokémon à sua rotação utilizável. Mas você está limitado a ganhar 2.100 moedas por semana.

Isso se aplica apenas às moedas Aeos que você ganha ao jogar partidas, não às moedas adicionais que pode ganhar ao completar desafios ou como recompensas do Passe de Batalha. Mas a maioria dos jogadores está mais preocupada com o fato de que UNITE oferece um item para aumentar o rendimento da moeda que, essencialmente, atinge o limite semanal anterior, e pode ser comprado por meio de microtransações.

O outro limite rígido se aplica à energia, que é concedida a um jogador após cada partida concluída.

Energia é usada para rolar itens na seção Energy Rewards, com um limite semanal de 1.400 Energia que pode ser ganho. E, assim como as Aeos Coins, UNITE tem um método para ganhar mais comprando itens na loja.

A TiMi pode eventualmente mexer com a quantidade de cada moeda que é limitada, mas por enquanto, certifique-se de que você está ciente de cada limite e use as moedas e a energia distribuídas com sabedoria assim que as tiver.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 23 de julho.