Klefki sendo encontrado fora da França em Pokémon Go

Pokémon Go tem alguns Pokémon que são encontrados exclusivamente em algumas regiões do mundo, e no evento Celebração de Kalos, o tipo Fada/Metal, Klefki, foi adicionado a essa lista.

Klefki, que acabou de ser adicionado ao jogo junto com vários outros Pokémon da sexta geração, deveria ser exclusivo para jogadores que vivem na França. De acordo com vários membros da comunidade de Pokémon Go do The Silph Road, no entanto, ele tem aparecido em algumas outras áreas.

Não é realmente surpreendente que alguns jogadores fora da França estejam encontrando o Pokémon chaveiro, já que a Niantic mapeia as áreas de exclusividade em um amplo conjunto de coordenadas ao redor do local. Nesse caso, os jogadores das áreas próximas à França têm uma chance de encontrar Klefki dependendo de quão próximos eles estão.

Imagem via The Silph Road

No Reddit do The Silph Road, um usuário fez um mapa aproximado de onde Klefki provavelmente apareceria, incluindo toda a França, certas áreas do Reino Unido como Plymouth, Luxemburgo, Espanha e outras áreas selecionadas na Bélgica, Holanda e Alemanha. Todas essas áreas foram supostamente confirmadas por u / YoshiFan96, que compilou e ainda está compilando informações de outras pessoas da comunidade que fornecem locais e capturas de tela.

Se você quiser ver um detalhamento completo dos locais em que o Klefki está aparecendo, você pode ir ao megathread na comunidade do Reddit de The Silph Road, onde todos os mapas e outras informações foram compilados para facilitar a visualização.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 03 de dezembro.