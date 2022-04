Informações de Reides Mega Lendárias e Pokémon Sleep encontrados em mineração de dados de Pokémon Go

Podemos ver mais do que apenas uma revisão do sistema para Mega Pokémon nos próximos meses.

O Pokémon Go recebe novas atualizações toda semana que normalmente adicionam novos conteúdos ou dados que serão usados ​​em algum momento no futuro. E, como parte de uma mineração de dados da atualização 0.235.0 do jogo, vários novos recursos foram descobertos, incluindo um para um novo nível de reide, Mega Lendária.

Já sabíamos que a Megaevolução seria reformulada em uma próxima atualização, graças a uma descoberta anterior do grupo de mineração de dados PokeMiners, mas agora parece que isso coincidirá com a primeira aparição dos Mega Pokémon Lendários em Pokémon Go.

Ativos para Mega Latias e Mega Latios foram descobertos em outras atualizações de back-end recentes, então é provável que o Pokémon Eon lidere o ataque antes de mais Pokémon Mega Lendários serem adicionados ao longo do tempo.

Outros recursos para o retrabalho da Megaevolução também foram adicionados, incluindo um novo plano de fundo do tutorial, imagens de como Megaevoluir Pokémon com a nova mecânica de recarga e muito mais.

Imagem via PokeMiners

Mas essa não é a única grande descoberta desta atualização. Os PokeMiners podem ter dado aos fãs de Pokémon alguma esperança real de que o Pokémon Sleep possa realmente estar chegando em algum momento no futuro próximo.

Sleep foi anunciado originalmente em maio de 2019 como um jogo para celular que rastrearia a quantidade de sono de um usuário por meio de um acessório Pokémon Go Plus + para vincular à jogabilidade e transformar “dormir em entretenimento”. Não recebemos uma única atualização oficial do jogo desde essa revelação, pois o jogo perdeu sua janela de lançamento inicial de 2020.

Pequenos dados foram encontrados em minerações recentes para Pokémon Go desde janeiro, mas agora algumas atualizações adicionais aparentemente trouxeram algumas funcionalidades para o acessório Plus envolvendo o registro de sono e a recuperação de informações. Talvez isso signifique que teremos uma atualização real sobre Sleep nos próximos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de abril.