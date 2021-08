Hoopa finalmente chega na Temporada da Travessura de Pokémon Go

A Temporada de Travessura está chegando ao Pokémon Go, trazendo o Pokémon Mítico Hoopa para o jogo pela primeira vez após mais de um mês causando travessuras no jogo.

De 1º de setembro a 1º de dezembro, os jogadores terão acesso a uma história de Pesquisa Especial de uma temporada que se concentrará em Hoopa e descobrirão por que tantas coisas estranhas têm acontecido em Pokémon Go. Completar as tarefas de pesquisa irá potencialmente desbloquear um evento especial secreto que pode ou não estar acontecendo no final da temporada e pode envolver Hoopa Confinado.

A Niantic está provocando que a travessura de Hoopa agora se estenderá por toda a temporada, com seus anéis especiais aparecendo e deslocando Pokémon por toda parte. E 5 de setembro também é rotulado como “Chegada de Hoopa”, então você pode esperar mais detalhes por aí. As próximas tarefas estarão disponíveis nos dias 8 e 21 de setembro, com mais duas marcadas para outubro e novembro.

Em 5 de setembro, os jogadores podem esperar uma rotação de surgimento de Psíquicos, Fantasmas e Sombrios, junto com 2x doces ao transferir, um pacote de itens grátis e algumas pesquisas de campo, entre 11h e 17h no horário local. A seção do tipo Psíquico contará com Exeggcute, Jynx, Natu, Girafarig, Spoink, Beldum e Munna, enquanto as horas do tipo Fantasma/Sombrio contará com Rattata de Alola, Poochyena, Sableye, Carvanha, Duskull, Drifloon, Purrloin.

Os surgimentos específicos de hemisfério também estão mudando, com os seguintes Pokémon aparecendo nos hemisférios norte e sul, respectivamente, durante o evento.

Norte: Jigglypuff, Slowpoke, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Bidoof e Deerling (forma de outono)

Sul: Clefairy, Roselia, Snivy, Tepig, Oshawott, Tympole e Deerling (forma de primavera)

Uma vez que esta é a temporada de travessuras, Ditto também aparecerá como um novo Pokémon no mundo superior para induzir os jogadores a encontrá-lo. O tipo normal agora assumirá as formas de Gastly, Drowzee, Remorair, Teddiursa, Gulpin, Numel, Stunky, Dwebble e Foongus.

Mais detalhes sobre os eventos específicos, bônus e muito mais durante a Temporada de Travessuras serão compartilhados nas próximas semanas. Você pode ver alguns detalhes adicionais, incluindo as mudanças geográficas de aparecimento e incubação de ovos para a temporada no blog oficial do Pokémon Go.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de agosto.