Guia de iniciante para Pokémon UNITE | Dicas e truques

A abordagem do Pokémon sobre o gênero MOBA pode ser um pouco confusa, mas essas dicas o ajudarão a dominar rapidamente as Unite Battles.

Se você é um veterano do gênero MOBA ou apenas um fã da série Pokémon, Pokémon UNITE tem todas as ferramentas para ajudá-lo a mergulhar de cabeça em UNITE Battles.

Assim como outros títulos MOBA, Pokémon UNITE coloca cinco jogadores contra outro time de cinco jogadores que controlam diferentes Pokémon. Os Pokémon disponíveis para escolher são separados em classes diferentes com base em seus pontos fortes: Atacante, Defensor, Suporte, Velocidade e Versátil. Embora cada Pokémon seja categorizado, os movimentos que eles podem aprender ao subir de nível podem ser usados ​​tanto para atacar quanto para defender, tornando cada batalha nova e emocionante.

A diferença neste MOBA, no entanto, é que em vez de destruir torres opostas e invadir suas bases, os jogadores devem trabalhar juntos para marcar gols usando Aeos Energy. A equipe com mais energia Aeos coletada e marcada ao final do jogo de 10 minutos é a vencedora, embora haja muitas maneiras de garantir proeza no campo de batalha, mesmo se for a primeira vez que você jogou esse gênero de jogo.

Este é o nosso guia para iniciantes em Pokémon UNITE, destinado a ajudar os veteranos experientes em MOBA e aqueles que estão adquirindo este novo título para sua sólida coleção de Pokémon.

Não se esqueça do Pokémon selvagem

Os jogadores podem se sentir compelidos a atacar os oponentes por sua Aeos Energy, embora fazer isso geralmente trará menos recompensas no início da batalha. Portanto, é importante que os jogadores aproveitem a captura de Pokémon selvagens espalhados pelo mapa para aproveitar a Aeos Energy de maneira eficiente.

À medida que você sobe de nível, o Pokémon selvagem ao redor do mapa também sobe de nível, e a maioria até mesmo evoluirá para oferecer mais Aeos Energy. Alguns Pokémon selvagens, como Ludicolo, Bouffalant, Drednaw e Rotom, oferecerão efeitos extras além da Aeos Energy. Esses efeitos são vitais para avançar nos objetivos dos oponentes e impedi-los de marcar em seus próprios gols.

No entanto, isso não significa que você deve evitar completamente os jogadores adversários. Se um oponente estiver tentando marcar em um de seus gols, você tem a capacidade de impedi-lo antes de fazê-lo, especialmente se ele tiver muita Aeos Energy, pois o processo de pontuação demorará mais para ser concluído. Durante o final do jogo, os oponentes provavelmente terão uma abundância de Aeos Energy reunida em todo o mapa, pronta para ser pontuada.

Derrotá-los não apenas os fará perder um pouco da Aeos Energy que carregavam, mas também removerá uma parte quando eles reaparecerem, tornando-se muito importante se preocupar com os oponentes conforme o jogo avança.

Conclua os tutoriais e vá para a Área de Prática

Pokémon UNITE tem seis tutoriais que podem ser acessados ​​por meio da guia Praticar no menu. Cada um desses tutoriais enfoca uma habilidade diferente que é imperativo saber antes que os jogadores mergulhem nas batalhas. Eles também oferecem aos jogadores uma grande quantidade de Aeos Coins após a conclusão, que podem ser usadas na loja para comprar Unite Licenses para mais Pokémon usarem.

Dentro da guia Praticar também está a Área de Treino, onde os jogadores podem ter uma visão mais prática da mecânica do jogo antes de entrarem online para batalhar com outros jogadores. Todos os Pokémon estão disponíveis para uso na Área de Prática, independentemente de você ter ou não a Unite License. Isso também funciona como uma ótima maneira de testar um Pokémon de seu interesse antes de gastar uma grande quantidade de Aeos Coins em sua Unite License.

Reveja os ataques e a habilidade de um Pokémon

Na guia Pokémon, os jogadores poderão aprender mais sobre cada Pokémon do jogo. Cada Pokémon começa com dois ataques básicos que podem ser transformados em outros ataques conforme o Pokémon sobe de nível. Esses ataques aumentam ainda mais quando o jogador avança em direção ao nível final, permitindo ainda mais proatividade no mapa. Alguns ataques também combinam com outros ataques, como permitir que eles causem mais danos se usados ​​consecutivamente ou diminuir o tempo de espera de outro ataque.

Os Unite Moves atuam como a versão dos ataques “Ultimates” deste jogo, exigindo que os jogadores os carreguem antes de usar. Esses são alguns dos ataques mais fortes à disposição de um Pokémon e podem ser vitais para reverter uma luta ruim, mas só podem ser usados ​​uma vez antes de ter que ser carregado novamente a partir de zero por cento. Existem diferentes tipos de Unite Moves, dependendo da categoria do Pokémon, e eles não podem ser alterados ou trocados por outros ataques como o resto do conjunto de ataques de um Pokémon.

Cada Pokémon também possui uma habilidade que afeta uma parte de sua jogabilidade. Por exemplo, a habilidade Static de Pikachu paralisa os oponentes quando é atacado, enquanto a habilidade Gale Wings de Talonflame permite que ele se mova mais rápido quando em alto HP. Cada uma dessas habilidades pode ser vista junto com os ataques pressionando Y no Pokémon individual e são vitais para saber exatamente como jogar com um Pokémon.

Battle Itens e Held Itens podem ser úteis

Existem dois tipos de itens que podem ser usados ​​no Pokémon UNITE: Battle Itens e Held Itens. Ambos os tipos de itens podem ser acessados ​​via Battle Prep no menu principal, embora tenham diferentes funções que buscam despertar todo o potencial do seu Pokémon.

Os Battle Itens fornecem um efeito para seu Pokémon ou um efeito negativo para seus oponentes durante a batalha. Apenas um Battle Item pode ser equipado por vez e, depois de usado, ele passa em um curto tempo de espera. Por exemplo, uma Potion pode restaurar uma quantidade decente de HP para seu Pokémon rapidamente, enquanto Slow Smoke cria uma área onde a velocidade de movimento dos oponentes é reduzida por um curto período. Todos os Battle Itens podem ser obtidos aumentando seu nível de treinador.

Os Held Itens são específicos para um Pokémon desejado e podem ser alterados antes de iniciar uma partida. Esses itens funcionam de forma diferente dos Battle Itens, pois estão sempre ativos e podem ser fortalecidos para fornecer benefícios ainda maiores. Para aumentar o nível de Held Itens, você precisa de Item Enhancers, que podem ser comprados na loja junto com outros Held Itens. Conforme o jogador sobe seu nível de treinador, ele será capaz de equipar até três Held Itens por vez em qualquer Pokémon, permitindo diferentes combinações de efeitos que podem beneficiar seu Pokémon.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 21 de julho.