Greedent e o evento Halloween Festival estão ativos no Pokémon UNITE

As guloseimas são abundantes na nova atualização do UNITE.

O evento Halloween Festival está ativo no Pokémon UNITE, trazendo um novo Holowear, uma atualização de balanceamento e o Pokémon Esquilo Greedent para o jogo como um personagem jogável.

Este evento acontecerá de 20 de outubro a 7 de novembro, com o novo modo de jogo de tempo limitado Halloween Night no Mer Stadium, permitindo aos jogadores substituir seus Battle Itens por abóboras. Essas abóboras podem ser jogadas nos seus oponentes para um truque divertido durante a batalha.

Como parte do Festival de Halloween, os jogadores podem ganhar abóboras e trocá-las para coletar recompensas específicas do evento.

No entanto, os jogadores têm um limite para o número de abóboras que podem ser ganhas durante o evento, o que significa que eles não poderão resgatar todas as recompensas oferecidas. Você deve priorizar os itens que deseja e esperar que a TiMi Studio adicione os outros à loja em uma data posterior, provavelmente antes do mesmo evento no próximo ano.

Um desses prêmios que você pode ganhar é uma Unite License para Greedent, o novo Pokémon jogável. O tipo Normal é um Defender corpo a corpo que usa vários truques para enganar os inimigos com suas Frutas.

Este evento será a maior atualização do jogo desde a versão móvel do UNITE lançada no mês passado, com novos itens, opções, uma atualização de balanceamento e a introdução do Greedent do tipo Normal como um Pokémon jogável.

Você terá até 7 de novembro para jogar UNITE e ganhar o máximo de recompensas possível antes que a maioria dos itens provavelmente seja removida do jogo até uma data desconhecida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de outubro.