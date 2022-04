Geodude de Alola entra no Dia Comunitário de maio de Pokémon Go

Pokémon Go mantém suas raízes de Alola por mais um Dia da Comunidade. Geodude de Alola será o Pokémon em destaque em maio, anunciou a Niantic hoje.

O evento, que acontecerá das 11h às 14h, horário local de 21 de maio, fará com que os jogadores encontrem o Geodude de Alola com mais frequência, juntamente com os bônus habituais do Dia Comunitário de três horas de Poeira Estelar por captura e dois Doces por captura em dobro, bem como três horas de módulos Atrair e duração do Incenso.

Se os jogadores evoluirem um Alolan Graveler para Alolan Golem durante o evento, ou até duas horas após o término, ele conhecerá o exclusivo Fast Attack Rollout.

Bônus adicionais para este Dia Comunitário específico incluem jogadores que têm o dobro da chance de obter Doces XL de Geodude capturando Geodude de Alola, uma troca especial extra e uma redução de 50% nos custos de Poeira Estelar por troca durante o evento. Se os jogadores trabalharem juntos e capturarem Pokémon perto de uma única Poké Parada com um Módulo Atrair ativo, o triplo de Poeira Estelar por captura pode se tornar um quadruplo de poeira estelar por 30 minutos.

Como sempre, uma história de pesquisa temporária especial com tema de Geodude de Alola, O caminho das pedras, estará disponível para compra. E a Niantic agora possibilitou que os jogadores presenteassem uma cópia deste bilhete de pesquisa aos amigos.

Os jogadores também podem pegar uma Caixa do Dia Comunitário na loja do jogo que antecede o evento por 975 Poké Moedas, com uma Super Incubadora, um Ovo da Sorte, um MT elite de ataque ágil e um Pedaço de Estrela.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de abril.