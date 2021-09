Furfrou, um novo Pokémon fantasiado e uma mecânica de mudança de forma estreiam no evento Fashion Week do Pokémon Go

A Niantic tem testado conteúdo para o próximo evento Fashion Week do Pokémon Go faz alguns dias. E agora, sabemos exatamente quais Pokémon elegantemente vestidos e recompensas estarão disponíveis este ano.

O Pokémon Poodle Furfrou é a atração principal do evento. Ele fará sua estreia em Pokémon Go no evento de moda, que acontecerá de 21 a 28 de setembro.

Além do Furfrou aparecendo pela primeira vez, também aparecerão todas as suas várias formas, que lhe dão um visual diferente. A Niantic implementará uma mecânica de mudança de formas para facilitar a infinidade de formas que estão sendo adicionadas, que serão em sua maioria específicas de cada região.

Em vez de simplesmente fazer com que os jogadores tenham acesso a algumas formas por região, três variantes do Furfrou estarão disponíveis para todos os jogadores ao redor do globo. Seis formas adicionais estarão disponíveis apenas em regiões específicas, enquanto a forma especial Corte Coração não será incluída com Furfrou no lançamento e provavelmente aparecerá em um evento futuro, talvez no Dia dos Namorados de 2022.

Mudar seu Furfrou de uma forma para outra custará 25 Doces Furfrou, 10.000 Poeira Estelar e pode ser acessado no armazenamento do Pokémon.

Junto com Furfrou, Butterfree, Sneasel e Blitzle estarão disponíveis usando novos trajes da moda. Além disso, os Pokémon apresentados na Fashion Week do ano passado, como Smoochum, Kirlia, Shinx e Croagunk, também estarão disponíveis em suas variantes fantasiadas.

Ao longo do evento, novas partes da Pesquisa Especial, Travessura Incompreendida, estarão disponíveis. Novas Pesquisas Temporárias e Especiais, desafios a Treinadores fashion e muito mais também serão lançados.

Concluir a Pesquisa Especial introduzida durante o evento lhe renderá um encontro com Meloetta ou Doces Meloetta se você já tiver concluído a Pesquisa Especial do Pokémon Go Fest 2021. A Pesquisa Temporária estará distribuindo um item especial de avatar Peruca de Furfrou, que também será vendido na loja após o evento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de setembro.