Fraquezas de Pelipper e melhores oponentes para derrotá-lo em Pokémon Go

Pelipper é um dos Pokémon mais exclusivos a agraciar o Pokémon Go devido aos seus tipos incomuns, forçando os jogadores a depender de um pequeno grupo de criaturas poderosas para derrubá-lo.

Pelipper é um dos poucos Pokémon do tipo Água/Voador, que naturalmente neutraliza muitos ataques que seriam supereficazes contra seus tipos isolados. Por exemplo, ataques do tipo Planta seriam supereficazes contra Pelipper se fosse puro Água, mas o tipo Voador nega essa vantagem.

Sendo um Pokémon do tipo Água e Voador, Pokémon e ataques do tipo Elétrico são seus melhores amigos ao enfrentá-lo. Se esta não for uma opção para seu grupo atual, ataques do tipo Pedra podem causar muito dano, desde que não sejam de um Pokémon do tipo Pedra, já que qualquer ataque de Água que Pelipper usar também destruirá sua criatura.

Se você tem um lendário elétrico como Thundurus, Zekrom, Raikou, ou um Pokémon elétrico forte como Electivire, Raichu, Luxray ou Magnezone, você deve estar pronto para começar. Você realmente não precisa de mais nada (contanto que eles conheçam ataques elétricos e nada mais) e destruirá um Pelipper em segundos.

Basta seguir seus movimentos básicos de Relâmpago ou Soco Trovoada e você estará destruindo todos os Pelippers no seu caminho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 05 de maio.