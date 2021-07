Existem recompensas Ranqueadas no Pokémon UNITE?

Pokémon UNITE tem vários modos de jogo para os jogadores escolherem a fim de controlar sua experiência com o MOBA. Para a maioria dos jogadores, isso terminará com a reunião de um time e o salto para a partida por ranking, uma vez que eles aprendam o básico do jogo.

Ranqueadas é onde os jogadores podem desafiar a si mesmos contra jogadores que tentam melhorar em seu jogo, e normalmente apresenta uma estratégia mais coordenada, jogabilidade de alto nível e partidas mais próximas em geral.

Os jogadores do UNITE podem alcançar seis classificações competitivas distintas, e cinco deles têm várias classes dentro da classificação para diferenciar os níveis de habilidade ao longo da escalada. Começando com Beginner: Classe Um, os jogadores trabalharão para subir seus Pontos de Desempenho para alcançar a próxima classificação, e enfrentar oponentes ainda melhores.

Como a maioria dos jogos, o UNITE oferece recompensas para os jogadores que participam e criam classificações no modo ranqueado. Os jogadores receberão suas recompensas no final de cada temporada Ranqueada, e você pode verificar as recompensas da temporada atual pressionando o Botão X quando estiver no lobby Ranqueado e selecionando “Recompensas da Temporada”.

Começando com a primeira temporada Ranqueada, parece que cada jogador receberá recompensas especiais simplesmente por participar de um mínimo de 20 partidas Ranqueadas. Depois disso, as recompensas serão dadas com base na classificação mais alta do jogador durante uma temporada.

Você pode esperar que todas as recompensas mudem quando uma nova temporada começar, e TiMi Studio e The Pokémon Company irão compartilhar mais detalhes sobre o jogo quando a próxima temporada for lançada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 24 de julho.