Exclusivo: conheça Turbo Patch, nova carta da expansão Escuridão Incandescente de Pokémon Espada e Escudo

A Pokémon Company revelou com exclusividade ao Dot Esports uma nova carta da expansão Escuridão Incandescente de Pokémon Estampas Ilustradas: Espada e Escudo.

Turbo Patch é uma nova carta de Treinador que coloca a sorte em jogo em troca de reutilizar cartas de energia do descarte.

Imagem via The Pokémon Company

Carta de Treinador Turbo Patch

Revitalize seu deck e aumente suas chances de vitória! Com sorte na moeda, o item Turbo Patch permite usar uma Energia Básica da sua pilha de descarte a um dos seus Pokémon Básicos em jogo. A velocidade é a chave desta carta.

Turbo Patch pode ser uma das cartas fracas da coleção, porém, principalmente pelo fato de ter que jogar uma moeda para funcionar. E, mesmo que você tenha sorte, o efeito não vale para as cartas GX, mas nada impede que as cartas V recebam a energia. Assim, podemos ver a carta mais presente nos modos casuais que no competitivo.

A expansão Escuridão Incandescente sai em 14 de agosto.

