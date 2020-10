Evento de outono chegando em Pokémon Go, com Deerling e Sawsbuck

A Niantic está ficando festiva antes do evento de Halloween, oferecendo um fim de semana com tema de outono cheio de bônus e novas pesquisas para celebrar a mudança das estações em Pokémon Go.

Durante este evento, os jogadores verão diferentes Pokémon aparecendo na natureza e eclodindo de Ovos, certos efeitos de Frutas serão reforçados, novas Pesquisas de Campo e Pesquisas Temporárias com tema de Frutas e a chegada de Deerling.

🍁🍂 Venham celebrar a troca de estação com o evento de outono! Em breve, surgirão vários Pokémon na natureza e em Ovos, certos efeitos de Fruta serão reforçados, e a pesquisa temporária e a de campo de Frutas ficarão disponíveis! 🍂🍁 https://t.co/5GqJwtvVsc pic.twitter.com/RPNZHt0J0O — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) October 1, 2020

De 9 a 12 de outubro, as Frutas serão duas vezes mais eficazes quando você as oferecer como guloseimas ao seu Pokémon Companheiro. Você também ganhará o dobro de Doces que normalmente ganharia ao capturar com sucesso um Pokémon após usar uma Fruta Caxí. Algumas Frutas vão cair com mais frequência em Discos de fotos nas Poképaradas e Ginásios.

Quanto aos encontros da estação, você verá Oddish, Vulpix, Bayleef, Hoothoot, Sudowoodo, Yanma, Pineco, Zigzagoon, Seedot, Shroomish, Plant Cloak Burmy e Foongus com mais frequência durante o período do evento. O Vulpix Brilhante também estará disponível para ser encontrado.

Pokémon com tema de outono eclodirão de ovos de 5 km ao longo do evento, com espécies específicas ainda a serem listadas.

Deerling, o Pokémon Estação, fará sua estreia no Pokémon GO. Pode ser uma boa ideia pegar um pouco do tipo Grama / Normal porque não sabemos como suas formas sazonais serão implementadas no jogo ainda.

A Niantic também está dizendo que assim que o evento terminar em 12 de outubro, outro conjunto de “mudanças emocionantes” entrará em vigor até 19 de outubro. Mais detalhes sobre isso e a Pesquisa de Campo e Pesquisa Temporária com tema de outono serão revelados em breve.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 01 de outubro.