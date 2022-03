Evento Curious Tea Party, nova atualização de conteúdo importante anunciada para Pokémon Masters EX

Agora que o evento de aniversário de 2 anos e meio chegou ao fim, o próximo evento, Costume Event: Curious Tea Party foi revelado para Pokémon Masters EX. Começará em 31 de março e apresentará o Sync Pair para Lillie e Polteageist, junto com novos Sync Pairs com roupas especiais para Ingo e Accelgor, Emmet e Escavalier e Sonia e Tsareena.

Os produtores de Pokémon Masters EX, Yu Sasaki e Tetsuya Iguchi, também confirmaram que uma grande atualização de conteúdo está atualmente em desenvolvimento. Esta nova atualização se concentra na conexão e interação com os Treinadores, embora nenhum detalhe específico tenha sido fornecido.

Tudo o que os desenvolvedores puderam compartilhar foi uma peça de arte de conteúdo representando o personagem principal Masculino e Pikachu correndo pelo que parece ser uma área aberta em frente a uma casa.

Imagem via The Pokémon Company

Várias pequenas atualizações de qualidade de vida também estão em andamento, incluindo um novo recurso para verificar tipos não utilizados no Champion Stadium. Várias dessas mudanças serão lançadas na atualização de abril, onde a DeNa também compartilhará informações sobre os eventos de maio e novos Sync Pairs.

Enquanto os jogadores aguardam a grande atualização de conteúdo, eles podem desfrutar de alguns conteúdos adicionais sendo adicionados ao jogo antes e durante o evento Curious Tea Party.

A partir de hoje, os jogadores podem explorar a Parte Dois do Arco do Vilão na história principal de Pokémon Master EX, que aprofunda o passado de Paulo e algumas das suas decisões. Outra adição ao Arco do Vilão chegará em meados de maio para se concentrar em uma nova região e expandir ainda mais a história.

Voltando ao Costume Event, um novo Evento de Charada será adicionado em 6 de abril, que encarregará os jogadores de resolver missões de enigmas especiais. Essas 20 missões não darão instruções detalhadas aos jogadores e serão adicionadas diariamente até 25 de abril.

Imagem via The Pokémon Company

Os jogadores terão até 3 de maio para tentar resolvê-los, e se você conseguir resolvê-los com sucesso, receberá uma medalha especial, 6.000 gemas e 60 Scout Tickets com garantia de cinco estrelas. Você pode ler todos os detalhes do evento e muito mais no site oficial do Pokémon Masters EX.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 29 de março.