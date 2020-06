Evento com tema de solstício começa hoje em Pokémon Go

Começa hoje o evento mais recente de Pokémon Go.

Os treinadores passam a encontrar os Pokémon relacionados a Sol e Lua em grandes quantidades entre 19 e 24 de junho, durante o evento temático de solstício de 2020. O evento acontece em homenagem ao próprio solstício, que acontece amanhã e marca o início do inverno no Hemisfério Sul e o início do verão no Hemisfério Norte.

O solstício de verão é o dia mais longo do ano, enquanto o solstício de inverno é o dia mais curto. Para seguir a tradição, Solrock e Lunatone agora trocam de hemisfério. Em 19 e 20 de junho, Lunatone ficará no Hemisfério Oriental e Solrock poderá ser obtido no Hemisfério Ocidental.

Em 21 e 22 de junho, eles dois aparecem na natureza dos dois hemisférios, então você terá a chance de conseguir os dois. Mas, em 23 e 24 de junho, eles trocam de hemisfério. Lunatone passa a aparecer no Hemisfério Ocidental, enquanto Solrock passa a aparecer no Hemisfério Oriental.

Esses Pokémon vão continuar separados depois do evento. Os treinadores também vão receber Poeira Estelar em dobro se capturarem Lunatone e Solrock durante o evento do solstício.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 19 de junho.