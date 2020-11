Evento 12 Dias de Amizade começa hoje em Pokémon Go

Para celebrar seus amigos e a atualização Go Beyond.

Começou hoje o evento 12 Dias de Amizade em Pokémon Go. Como o nome sugere, ele acontece nos próximos 12 dias, até o lançamento da atualização Go Beyond, que trará grandes mudanças ao jogo.

O evento vai até 30 de novembro. Nesse período, os níveis de amizade aumentarão mais rapidamente ao abrir presentes, trocar Pokémon ou batalhar junto com seus amigos em reides, ginásios e batalhas de treinador.

Lutar com eles em reides dará um bônus de ataque e você poderá usar Passes de Reide à Distância para poder fazer isso sem sair de casa. Você ganhará mais EXP ao completar reides, poderá abrir mais presentes por dia e ganhará o dobro de EXP de captura ao longo do evento.

Se você chegar ao nível 40 antes do fim do evento, receberá uma medalha Antigo 40 e uma Pesquisa Temporária que tem como recompensa o item de avatar Gorro de Gyarados. O nível máximo do jogo aumentará para o 50 no mês que vem, com a atualização Go Beyond.

Comemore com seus amigos, mas não se esqueça de seguir as recomendações locais de segurança em relação à pandemia de COVID-19, que ainda não acabou. A atualização Go Beyond trará diversas novidades a Pokémon Go, incluindo novos Pokémon da região de Kalos e as estações do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 18 de novembro.