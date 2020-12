Estação de Celebrações de Pokémon Go traz conteúdo novo e eventos até março de 2021

A Niantic é conhecida pelos eventos especiais de Pokémon Go, mas a nova Estação de Celebrações se estenderá até o início do ano que vem.

De 1º de dezembro a 1º de março, você vai encontrar uma série de eventos dentro do jogo, explorando as diferentes regiões do mundo de Pokémon que fazem parte de Pokémon Go. Isso significa conteúdo especial de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova e Kalos.

Como é o caso de todos os eventos, alguns Pokémon diferentes aparecerão com mais frequência na natureza durante a Estação de Celebrações. Agora isso também vai depender do hemisfério em que você estiver. Os Pokémon que aparecem em Ovos também mudam, e todo tipo de Ovo, incluindo as recompensas de Sincronização de Aventura, recebem algumas pequenas alterações.

Mega Charizard X, Mega Gengar e Mega Abomasnow serão os únicos Pokémon a aparecer em Megarreides ao longo do mês de dezembro, mas a rotação começa a mudar no início de 2021. Mega Charizard X também será fortalecido na primeira quinzena de dezembro, mas isso pode mudar no fim do mês.

Haverá ainda um Dia Comunitário especial, o último de 2020, com todos os Pokémon que já fizeram parte do Dia Comunitário em 2019 e 2020 na natureza e nas Reides. O evento acontece em 12 e 13 de dezembro, mas ainda não se sabe quais outros bônus podem estar incluídos.

Os Pokémon da região de Kalos também serão adicionados ao jogo em dezembro e o evento Celebração de Kalos vai de 2 a 8 de dezembro. Serão incluídas uma Pesquisa de Campo e uma Pesquisa Temporária exclusivas e os Pokémon da sexta geração aparecerão na natureza, nas reides e nos Ovos.

Mais detalhes do evento Estação de Celebrações e tudo que ele traz de novo a Pokémon Go serão adicionados à medida que forem revelados pela Niantic.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de novembro.