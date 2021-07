Entenda as Ranqueadas de Pokémon Unite

Como qualquer título MOBA, um modo de classificação é importante para permitir que os jogadores que desejam testar suas habilidades competitivamente tenham um lugar para enfrentar outros oponentes de mesmo nível, e Pokémon Unite não é exceção.

No lançamento, o jogo possui seu próprio modo de classificação que pode ser desbloqueado assim que um jogador atingir o nível 6 e possuir pelo menos cinco Unite Licenses. Os jogos neste modo funcionam normalmente, no entanto, os jogadores receberão uma classificação e as vitórias a farão aumentar. Por outro lado, perder poderia fazer com que os jogadores caíssem na classificação.

O modo de classificação em Pokémon Unite é bastante simples e não é muito complexo, mas você pode estar se perguntando quantos níveis existem para os jogadores escalarem durante seu tempo no jogo.

Como funciona as Ranqueadas no Pokémon Unite

Imagem da The Pokémon Company

Existem atualmente seis classificações no Pokémon Unite, com cada uma delas tendo seu próprio número de classes dentro da classificação.

Beginner (Iniciante): três classes

Great (Grande): quatro classes

Expert (Especialista): Cinco Classes

Veteran (Veterano): cinco classes

Ultra: cinco classes

Master (Mestre): Sistema de Classificação

Todos os jogadores que são novos no modo de jogo classificado começarão na Copa Iniciante. Este torneio é voltado para jogadores que ainda estão dominando o básico do jogo e recompensará os jogadores com pontos por vencerem partidas. Eventualmente, se você ganhar o suficiente, você entrará nas classes superiores dentro da divisão e será elevado de Iniciante à Copa Grande. O processo permanece o mesmo conforme você sobe nas classificações.

Você vai precisar reunir uma sequência de vitórias para subir na classificação rapidamente, pois perder pode fazer você descer na classificação.

No momento, a Copa Mestre é a classificação mais alta do jogo, e os jogadores que conseguem trabalhar para competir nesta divisão serão apenas os melhores jogadores no jogo agora.

Como seria de esperar, os jogadores serão colocados ao lado de outros treinadores com a mesma classificação ou classificação semelhante para garantir que o nível de habilidade de todos os jogadores permaneça consistente durante os jogos classificados.

Recompensas Ranqueadas

Screengrab via The Pokémon Company

Vencer jogos ranqueados lhe renderá algumas pequenas recompensas por sua conquista. Você ganhará Aeos Coins normalmente por jogar partidas ranqueadas, bem como XP para o seu nível de treinador.

Além disso, você ganhará Aeos Energy com base em se você ganhou ou perdeu jogos na classificação, que pode ser usado para um sorteio para ganhar itens cosméticos adicionais ou moeda do jogo. Com o lançamento do jogo apenas recentemente, alguns dos recursos do modo classificado ainda permanecem um mistério. Nas próximas semanas, à medida que os jogadores chegam ao topo, o processo deve se tornar muito mais claro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 21 de julho.