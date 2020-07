Encontre Wailord Brilhante nas Max Raid Battles de Pokémon Sword & Shield neste fim de semana

Os jogadores de Pokémon Sword & Shield têm a chance de capturar um Wailord brilhante em um evento da Wild Area por tempo limitado. Os treinadores encontrarão os Pokémon do tipo Água aparecendo com mais frequência nas Max Raid Battles neste fim de semana.

A Invasão de Pokémon do Mar vai até o dia 19 de julho. Além do Wailord brilhante garantido, os jogadores também podem enfrentar Kingler, Mantine, Sharpedo, Jellicent, Pyukumuku, Frillish, Carvanha, Mantine e muitos outros Pokémon do tipo Água.

Normalmente, é raro encontrar um Pokémon brilhante, mas eles só variam de cor em relação à versão original. O Wailord brilhante tem uma chance de dois por cento de aparecer em uma Raid neste fim de semana, de acordo com o Serebii, mas é garantido que ele aparecerá.

Wailords regulares também aparecerão, então não desista se você encontrar um. Uma versão brilhante ainda não aparecerá com muita frequência.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 17 de julho.