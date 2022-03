Em que nível Cherrim aprende Petal Dance em Pokémon Legends: Arceus?

O Pokémon Cherrim é uma das muitas criaturas cujo lar é a região de Hisui em Pokémon Legends: Arceus. Esse Pokémon do tipo Planta tem muitos ataques poderosos à disposição, mas muitas vezes despista os jogadores por só estar disponível em árvores que balançam em certas áreas de Hisui.

O ataque mais forte do tipo Planta que Cherrim pode aprender nesse jogo é Petal Dance, mas dá trabalho conseguir esse ataque. Quando Cherrim chegar ao nível 47, ele receberá acesso a Petal Dance, que poderá ser equipado na tela de resumo do menu.

Cherrim é um dos dois Pokémon de Legends: Arceus com acesso diferente a uma Habilidade; a opção foi removida de todos os outros Pokémon, exceto ele e Regigigas. Mesmo assim, com as alterações feitas ao aumento e à redução de atributos neste jogo, a Habilidade Flower Gift de Cherrim não concede mais Ataque Especial e Defesa Especial em sua Forma Sunshine. Em vez disso, os atributos base da Forma Sunshine de Cherrim aumentaram levemente para continuar os bônus durante o dia.

Cherrim e sua pré-evolução, Cherubi, só podem ser encontrados em certas árvores em partes específicas de Hisui, e mesmo nessas árvores não são muito comuns. Eles podem ser encontrados em Heartwood, Gapejaw Bog, Lonely Spring, Fabled Spring e Primeval Grotto, mas as espécies dividem esses locais com Pokémon como Burmy, Wormadam e Combee. Se você tiver sorte após a campanha do jogo, poderá encontrar um massive mass outbreak com um desses Pokémon.

Petal Dance é a melhor oportunidade que Cherrim tem de causar dano com um ataque poderoso do tipo Planta e, quando ele for combinado com os novos aumentos de atributos da Forma Sunshine, esta florzinha poderá assustar até os inimigos mais fortes. Usando Petal Dance uma vez, Cherrim ficará Fixado em usar o ataque, tornando-o mais poderoso a cada uso consecutivo. Mas todo esse potencial depende de você conseguir encontrar e capturar esse Pokémon difícil de encontrar nos poucos lugares onde ele aparece em Hisui.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de março.