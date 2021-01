Dia de Pesquisa Limitada de Sneasel e nova Pesquisa Temporária chegam a Pokémon Go neste mês

Mais uma Pesquisa Limitada chega neste mês a Pokémon Go — e o Pokémon em destaque é interessante.

Sneasel vai aparecer em Pokémon Go das 8h às 22h locais de 30 de janeiro, com uma Pesquisa de Campo exclusiva do evento e recompensas especiais do Pokémon Sombrio/Gelo. Sneasel também aparecerá em sua forma brilhante nesse período, para os que tiverem a sorte de encontrá-lo.

Será o oitavo Dia de Pesquisa Limitada que a Niantic realiza. O último foi o Dia de Nidoran, que aconteceu em 28 de novembro.

Além do Dia de Sneasel, haverá uma nova Pesquisa Temporária de 26 de janeiro a 7 de fevereiro. A pesquisa será temática da Equipe Go Rocket. Se for completada, ela levará a um encontro com um Ho-Oh com Terremoto.

Serebii Update: A new Bonus Box is available to purchase in Pokémon GO for 1 PokéCoin https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/6DTqsqlymd — Serebii.net (@SerebiiNet) January 25, 2021

Também está disponível agora na loja do jogo uma Caixa Bônus. Por uma PokéMoeda, você recebe 20 Ultra Bolas, três Incensos e 15 Frutas Caxi.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de janeiro.