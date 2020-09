Dia Comunitário de Porygon marcado para 20 de setembro em Pokémon Go

Porygon foi o grande vencedor da votação mais recente do Dia Comunitário do Pokémon Go, o que significa que aparecerá em todo o mundo no dia 20 de setembro.

Versões Brilhantes do Pokémon Virtual também aparecerão para treinadores sortudos que participarem do evento do Dia da Comunidade em setembro.

O objetivo principal do evento, além de capturar alguns Porygon fortes que você pode treinar para o jogo competitivo, é conseguir um Porygon-Z que conheça o movimento exclusivo Triataque do evento. É um ataque do tipo normal poderoso que tem uma chance de diminuir o Ataque e a Defesa do Pokémon oponente.

Os bônus do evento incluem PE de captura triplo e Incensos de três horas. Os jogadores também poderão ganhar os itens necessários para a evolução do Porygon e do Porygon2 durante o evento.

Durante o evento Desafio de Megabatalha de 11 a 17 de setembro, completar a Pesquisa temporária do evento dará aos treinadores um Upgrade e uma Pedra de Sinnoh como recompensa. Os jogadores também podem ganhar até três Upgrades e três Pedras Sinnoh completando tarefas de pesquisa temporária em 20 de setembro.

Como sempre, haverá um Combo Dia Comunitário para compra única por 1.280 Pokémoedas apresentando um MT ataque ágil de elite, três incensos, seis Ovos da Sorte e 30 Ultra Bolas. Haverá também uma história de pesquisa especial chamada “Decodificando Porygon” disponível por cerca de R$ 1.

Qualquer um que adquirir a Pesquisa Especial Decodificando Porygon pode ganhar um Upgrade adicional e a Pedra Sinnoh ao completar a história.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de setembro.