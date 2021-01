Dia Comunitário de fevereiro em Pokémon Go terá Roselia em destaque

Pouco antes do Dia Comunitário de Machop, que será em 16 de janeiro, a Niantic revelou que Roselia será o Pokémon em destaque do Dia Comunitário de fevereiro de Pokémon Go.

A flor dos tipos Planta e Venenoso aparecerá com mais frequência em 7 de fevereiro e terá dois ataques especiais se for evoluída antes do fim do evento.

Roselia evolui para Roserade, um tipo Planta forte e com muito potencial competitivo. Com esse Dia Comunitário, se você cconseguir evoluir Roselia, sua recompensa será uma Roserade com Bullet Seed (Semente-Bala) e a variação tipo Fogo de Weather Ball (Bola Climática).

Roselia aparecerá em forma brilhante para os mais sortudos durante o evento, Budew aparecerá nos Ovos de 2km e, se tirar uma foto durante o evento, você ainda pode encontrar uma surpresa especial. Ao longo do dia, ficará disponível uma Pesquisa Temporária exclusiva do evento, que terá como recompensa Pedras de Sinnoh para ajudar a evoluir Roselia.

Também estará disponível na loja por 1 dólar (equivalente a 5 reais) um ingresso do Dia Comunitário que desbloqueia uma Pesquisa Especial de história, chamada “Stop and Smell the Roselia” (“Pare e sinta o cheiro da Roselia”). Mas aqueles que comprarem o ingresso da Pokémon Go Tour: Kanto antes de 3 de fevereiro receberão a Pesquisa Especial de Roselia gratuitamente.

Ao longo do evento, a distância para chocar Ovos em Incubadoras será reduzida em 25% e o Incenso durará três horas em vez de uma.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de janeiro.