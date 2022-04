Detalhes do Pokémon Go Fest 2022 revelados para junho, Shaymin e novo Pokémon Brilhante serão lançados

Já sabíamos que o Pokémon Go Fest 2022 seria dividido em vários eventos diferentes e, agora, a Niantic divulgou a maioria das informações que os jogadores precisam saber sobre o evento de dois dias que acontecerá nos dias 4 e 5 de junho.

Nesse fim de semana, a iteração do Go Fest 2022 acontecerá das 10h às 18h, horário local, nos dois dias e apresenta o Pokémon Mítico Shaymin ao jogo pela primeira vez como parte da Pesquisa Especial com ingressos, junto com outro Pokémon sem nome que aparecerá em Reides de cinco estrelas no segundo dia.

A partir de hoje, os jogadores podem comprar seus ingressos para o Go Fest 2022 na loja do jogo, que custará US$ 72,99 e dará acesso ao evento no sábado e domingo. A Niantic, no entanto, criou uma programação para o evento deste ano que também fornecerá aos jogadores que não desejam comprar o ingresso do evento uma boa quantidade de conteúdo para participar.

Os jogadores que não compraram ingressos terão acesso ao recurso Habitats Rotativos, que terá diferentes Pokémon aparecendo a cada hora, junto com a capacidade de capturar vários Pokémon Brilhantes que estão aparecendo pela primeira vez – Shroomish Brilhante, Numel Brilhante, Karrablast Brilhante, Axew Brilhante e Shelmet Brilhante. A Rotação de Habitat deste ano é a seguinte:

Cidade Normal – Magnemite, Grimer de Alola, Hitmonchan, Baltoy, Burmy Manto de Lixo, Pidove, Trubbish, Gothita e Litten Raro – Bronzor e Gollett Incenso – Galarian Weezing, Unown B, Unown G, Unown O, Unown U e Klink

Planícies Normal – Girafarig, Larvitar, Numel, Trapinch, Buizel, Patrat, Drilbur, Shelmet e Litleo Raro – Dunsparce e Rufflet Incenso – Unown B, Unown G, Unown O, Unown U, Torkoal e Axew

Floresta tropical Normal – Mudkip, Seedot, Shroomish, Slakoth, Turtwig, Chimchar, Venipede, Karrablast e Rowlet Raro – Binacle e Skrelp Incenso – Unown B, Unown G, Unown O, Unown U, Tropius e Pancham

Tundra Normal – Omanyte, Swinub, Wingull, Meditite, Wailmer, Spheal, Piplup, Cubchoo e Popplio Raro – Vanillite e Bergmita Incense – Mr. Mime de Galar, Unown B, Unown G, Unown O, Unown U, e Darumaka de Galar



No segundo dia, todos poderão trabalhar para completar as Arenas de Desafio Global de hora em hora para ganhar bônus, novas Pesquisas Especiais e a estreia de outro novo Pokémon em reides cinco estrelas. Além disso, Pikachu com uma fantasia de flor Gracidea inspirada em Shaymin aparecerá na natureza e em reides de uma estrela.

Quanto à experiência com ingressos, os jogadores no primeiro dia terão acesso à Pesquisa Especial “Personalizada” com o tema da Forma Terrestre de Shaymin. Isso permitirá que eles escolham entre três níveis de dificuldade diferentes, Relaxado, Padrão e Mestre, e focos de jogabilidade, Captura, Exploração ou Batalha, para alterar as tarefas e a dificuldade de suas tarefas de pesquisa, embora isso não afete as recompensas. Eles também terão chances maiores de encontrar Brilhantes no sábado, com as chances aumentadas diminuindo um pouco no domingo.

O segundo dia desbloqueará uma Pesquisa Especial adicional e balões da Equipe Go Rocket aparecerão com mais frequência, com os jogadores ganhando o dobro dos Componentes Misteriosos por derrotar os Recrutas da Equipe Go Rocket. Os jogadores com ingressos também poderão ganhar até nove Passes de Reide gratuitos para reides pessoais nos dois dias.

Este evento de dois dias também não é o fim, pois a Niantic também está hospedando um Pokémon Go Fest 2022 Finale em 27 de agosto, que contará com mais pesquisas especiais, mais encontros com Pokémon e outros bônus que serão anunciados em breve.

Os jogadores que comprarem um ingresso Go Fest para o evento de dois dias terão acesso à parte Final sem custo adicional. Um ingresso independente para o Finale estará disponível posteriormente por um preço menor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 27 de abril.