Darkrai e Arceus ficarão disponíveis para jogadores de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl

Os últimos dois Pokémon Míticos da região de Sinnoh finalmente vão ficar disponíveis em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl — mas eles não vão ser fáceis de capturar.

Os dois Pokémon, tanto Darkrai quanto Arceus, ficarão disponíveis para os jogadores que tiverem concluído suas jornadas na região de Sinnoh, que poderão encontrá-los e adicioná-los a seus times. Eles são os dois últimos Pokémon descobertos na região de Sinnoh, completando uma coleção enorme de Pokémon Lendários e Míticos que fazem dessa região seu lar.

Para encontrar Darkrai, é preciso antes ganhar acesso ao item Member Card, disponível através do sistema de Mystery Gifts do jogo a partir de 1º de abril. Você deve levar o item à casa acima do Pokémon Center de Canalave City, onde acabará viajando para a Newmoon Island. Lá, no centro de uma floresta e aguardando pacientemente a chegada do jogador, estará o Pokémon Mítico Darkrai. Você poderá capturar esse Pokémon a partir do nível 50.

Os jogadores que tiverem arquivos de jogo de Pokémon Legends: Arceus em seus Nintendo Switch receberão como recompensa a Azure Flute, um key item essencial para conhecer o criador do mundo Pokémon, Arceus. Após a atualização de conteúdo mais recente, de 15 de março, aqueles que tiverem se aventurado por Hisui poderão receber o item em Brilliant Diamond e Shining Pearl ao voltar a Twinleaf Town e entrar no quarto do jogador.

Levar a Azure Flute à Spear Pillar, como se faz em Pokémon Legends: Arceus, garante acesso ao Hall of Origin. Arceus aguarda seus desafiantes no topo de uma enorme escadaria acima da região de Sinnoh no nível 80. Caso você capture Arceus, poderá aproveitar sua habilidade Multitype, que permite mudar seu tipo e o tipo de seu ataque principal, Judgment, a depender de qual Plate ele tiver.

A distribuição do Member Card será feita online através do Mystery Gift a partir de 1º de abril em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl. A Azure Flute já deve estar disponível para os jogadores que tiverem arquivos de jogo de Pokémon Legends: Arceus e tiverem feito a atualização de software mais recente.

Atualização, 15 de março, 13:18 BRT: Para obter a Azure Flute em Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, também será preciso concluir a história principal de Pokémon Legends: Arceus, que inclui capturar Arceus no título dedicado a ele.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 15 de março.