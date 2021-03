Da pra fazer download do APK de Pokémon Unite?

Embora a data de lançamento do Pokémon Unite não tenha sido anunciada, novos jogadores estão colocando as mãos no jogo na próxima versão beta, que está sendo lançada para jogadores no Canadá agora.

Unite é um jogo MOBA gratuito que será lançado no celular e no Nintendo Switch, mas até agora vimos apenas breves atualizações dos desenvolvedores da TiMi Studios e da The Pokémon Company.

Infelizmente, este é um beta muito limitado. Apenas jogadores no Canadá podem acessá-lo sem a necessidade de usar várias soluções alternativas ou uma VPN que pode realmente não funcionar. Também não está disponível para download no PC, Switch ou dispositivos móveis que não possuem um sistema operacional Android, o que significa que não há acesso para usuários iOS, mesmo que estejam na região.

Se você tem um dispositivo Android e mora no Canadá, tudo que você precisa fazer para se registrar para o beta do Unite é ir à Google Play Store e pesquisar o jogo pelo título. A partir daí, você poderá se registrar, desde que se enquadre nos critérios para o beta, que a partir de agora, exige que você tenha pelo menos 16 anos e seja residente no Canadá.

A maior parte do que sabemos sobre o jogo fora da revelação inicial veio dos betas chineses anteriores, que revelaram coisas como novos Pokémon jogáveis, skins e mais da jogabilidade. Além de mais vazamentos, não veremos muito sobre este beta também, já que tirar fotos e gravar vídeos é proibido pelos Termos de Serviço do jogo neste formulário.

Qualquer filmagem ou imagem capturada recebe instantaneamente uma marca d’água com seu ID de usuário no jogo, portanto, compartilhá-la fará com que sua conta seja proibida de acessar o jogo, embora isso não tenha impedido alguns jogadores de fazer upload para o YouTube e várias redes sociais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 01 de março.