Cronograma completo dos habitats rotativos do Pokémon Go Tour: Johto

A Niantic adora seu conteúdo de habitat rotativo, o que significa que os jogadores que participam do Pokémon Go Tour: Johto podem esperar encontros, desafios e muito mais com base em vários locais da região de Johto.

Ao contrário dos eventos anteriores que tinham um tema geral, Go Tour: Johto parece ter saltado em vários dos primeiros locais de Pokémon Gold e Silver e depois pulado diretamente para o final dos jogos.

Das 9h às 18h, horário local de 26 de fevereiro, os jogadores passarão por uma programação rotativa de locais, variando de New Bark Town a Mt. Silver. No total, existem cinco habitats, cada um trazendo seus próprios Pokémon e um Desafio de Coleção para completar com temas em torno desses locais dos jogos originais.

Se você planeja tentar completar todos os Desafios de Coleção, aqui estão todos os detalhes que você precisa saber para quando cada habitat estará ativo e o que você pode esperar ver em cada bloco de uma hora.

Habitat da Cidade de New Bark

Toda jornada tem um ponto de partida e, para Johto, tudo começa em New Bark Town.

Mesmo sem o Professor Elm aqui para guiá-lo, os jogadores ainda podem encontrar todos os iniciais de Johto, Chikorita, Cyndaquil e Totodile, junto com muitos dos Pokémon que você veria cedo ao começar a viajar pela segunda geração.

Este habitat funcionará às 9h e novamente às 14h, horário local.

Habitat da Cidade de Violet

O primeiro desafio sempre vem onde seria o primeiro Ginásio, o que significa que Cidade de Violet é onde os jogadores viajarão em seguida quando deixarem a Cidade de New Bark para trás (desculpe, Cherrygrove).

Voadores são os mais presentes na Cidade de Violet, com Crobat, Xatu, Murkrow e Togetic fazendo uma aparição. Slowking, Wooper, Yanma e Mareep também podem ser encontrados durante esta seção do evento, o que pode mostrar que também representa a Cidade de Azalea e seus arredores, já que a Niantic pulou a localização do segundo ginásio.

Este habitat funcionará às 10h e novamente às 15h, horário local.

Habitat do Parque Nacional

Deixe a música calma rolar enquanto você viaja pelo Parque Nacional antes de fazer um desvio de volta para a Cidade de Goldenrod para a próxima rotação de habitat.

Ao percorrer o parque, os jogadores encontrarão Scyther, Pineco, Sunkern, Shuckle e muito mais, dando aos jogadores um gostinho do Concurso de Captura de Tipo Inseto, mesmo que algumas capturas estejam faltando na lista. Sudowoodo, Girafarig e Chinchou também aparecerão.

Este habitat funcionará às 11h e novamente às 16h, horário local.

Habitat da Cidade de Goldenrod

Por alguma razão, os jogadores precisarão sair do Parque Nacional e voltar para a maior cidade de Johto, mas pelo menos poderão encontrar alguns Pokémon interessantes do tipo Normal, e Wobbuffet!

Miltank foi uma inclusão óbvia aqui, mas os jogadores também encontrarão Aipom, Snubbull e Porygon. Marill, Remoraid e Chansey vão aparecer, mas parece um pouco estranho que Pokémon bebê como Elekid e Magby não estejam incluídos, já que a Daycare está localizada nos arredores de Goldenrod.

Este habitat funcionará às 12h e novamente às 17h, horário local.

Habitat do Monte Prata

Em outro movimento estranho, a Niantic decidiu pular todo o caminho até o final dos jogos de Johto com pouca preparação. Mas os raros encontros apresentados no Monte Prata compensam essa falta de continuidade.

Larviatar, Swinub, Sneasel, Houndour, Seadra e outros aparecerão com mais frequência aqui, dando aos jogadores muitos recursos para treinar alguns Pokémon poderosos como Tyranitar e Houndoom. E em retrospecto, é difícil terminar um evento de Johto sem chegar ao cume do Monte Prata, com ou sem a presença de Red.

Este habitat funcionará às 13h e novamente às 18h, horário local.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 25 de fevereiro.